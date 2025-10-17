Dois homens em situação de rua são mortos em ataque a tiros ao lado de estação de metrô no Rio

Duas pessoas foram mortas e uma ficou ferida em um ataque a tiros na manhã desta sexta-feira, 17, ao lado de uma estação de metrô em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Testemunhas de comércios da região dizem que as vítimas eram pessoas em situação de rua. A polícia investiga.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte das duas pessoas, ainda não identificadas. Segundo a Polícia Civil, durante a ação criminosa, uma terceira vítima ficou ferida.

"Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", diz em nota.

Os dois corpos foram encontrados às margens da Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Irajá foi acionado por volta das 4h45. No local, os militares encontram os corpos de dois homens. A outra vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Um comerciante da região, que não quis se identificar, diz que os homens são pessoas em situação de rua e que transitavam pelo local há algum tempo. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, homens teriam passado de carro pelo local e atirado contra as vítimas.

De acordo a PM, o comando do 41º BPM (Irajá), foi acionado para a ocorrência. Segundo informações iniciais, "um veículo não identificado teria efetuado disparos contra as vítimas, que seriam pessoas em situação de rua. A área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada", diz em nota.