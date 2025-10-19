Motociclista embriagado e sem capacete avança sobre policiais durante o Círio de Nazaré, em Marabá

Um motociclista foi detido na manhã deste domingo (19), em Marabá, após ultrapassar um perímetro interditado pela Superintendência de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) na Folha 16, durante as festividades do Círio de Nazaré. O homem, que estava sem capacete e aparentava sinais de embriaguez, desobedeceu a uma ordem de parada da Polícia Militar e acabou avançando contra dois agentes.

De acordo com o 3º sargento da PM, J. Moraes, o condutor foi flagrado ultrapassando a área restrita e, ao ser abordado, não apenas ignorou a ordem de parada como também jogou a moto na direção dos policiais.

O motociclista foi detido no local e conduzido à viatura. Antes de ser encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, ele deverá passar pelo teste do etilômetro (bafômetro), que confirmará ou não a suspeita de embriaguez ao volante.