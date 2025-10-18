Motociclista de 22 anos morre ao colidir com um cavalo em Tucuruí (PA)

Um jovem de apenas 22 anos de idade, identificado como Moisés Rodrigues, morreu após colidir a moto em que trafegava com um cavalo em uma estrada no município de Tucuruí, no sudeste do Estado do Pará. O acidente fatal ocorreu na noite dessa sexta-feira (17), nas proximidades do bairro Jardim América.

As primeiras informações sobre o acidente são de que o rapaz acabou colidindo com um cavalo solto na pista. Como efeito da colisão, a vítima foi arremessada ao solo, tendo sido atingida sua cabeça. O jovem ficou gravemente ferido no local e ainda chegou a receber os primeiros socorros prestados por equipes de Resgate que chegaram até o local da ocorrência. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O animal envolvido no acidente também ficou ferido.

A morte do motociclista jovem provocou uma série de comentários nas redes sociais. De acordo com moradores da região, a presença de animais soltos nas vias é algo comum e que coloca em risco a integridade de quem circula em veículos pela área.