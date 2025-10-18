Polícia Civil investiga e busca suspeito de matar homem dentro de uma palafita em Tucuruí

A Polícia Civil já identificou e trabalha para localizar o suspeito pelo assassinato de Ataíde Siqueira da Veiga, morador da comunidade ribeirinha Porto, em Tucuruí, sudeste do Pará. O crime foi registrado na manhã desta sexta-feira (17). Equipes da Delegacia de Homicídios atuam nas buscas, de acordo com a PC. Ataíde foi morto com um disparo de espingarda calibre 12 de fabricação caseira.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios trabalham para localizar o suspeito, que já foi identificado. "Uma arma de fogo de fabricação caseira foi apreendida. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", detalha a nota.

De acordo com as informações iniciais, por volta das 11 horas, os dois homens se encontraram na lateral de uma casa palafita às margens do Lago de Tucuruí, próximo à rodovia BR-422. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito, identificado como Alceu Caixeta Boy, apontando a arma e atirando à queima-roupa. A vítima cai e morre no local. O vídeo foi gravado por uma pessoa distante, dentro de um barco.

Após o disparo, o atirador fugiu. A arma foi apreendida pela Polícia Militar. Informações iniciais apontam que a motivação do crime seria uma desavença anterior relacionada ao abate de gado do suspeito.

Testemunhas relataram que Alceu acusava Ataíde de ter matado e roubado uma novilha de sua propriedade. A suspeita é que, após o crime, o suspeito fugiu para Breu Branco e, em seguida, para Goianésia do Pará. Ele ainda não foi localizado.