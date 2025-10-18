Casal é preso em Monte Alegre por tráfico de drogas após denúncias de abordagem a estudantes

Um casal foi preso na tarde da última sexta-feira (17) em Monte Alegre, durante a operação “Força Total” da Polícia Militar. A prisão ocorreu após diversas denúncias anônimas que indicavam uma residência como ponto de tráfico de drogas.

Durante a ação policial na suposta "boca de fumo", os policiais apreenderam 20 trouxinhas de crack, maconha e cocaína. Segundo informações preliminares, os "clientes" do casal abordavam estudantes nas ruas, pedindo dinheiro para a compra dos entorpecentes.

Várias denúncias chegaram à PM sobre uma casa no bairro Planalto, inclusive de crianças que eram abordadas nas ruas por usuários pedindo dinheiro. Após monitoramento do serviço reservado, as prisões foram efetuadas.

O casal foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde será autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.