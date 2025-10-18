Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casal é preso em Monte Alegre por tráfico de drogas após denúncias de abordagem a estudantes

Durante a ação policial na suposta "boca de fumo", os policiais apreenderam 20 trouxinhas de crack, maconha e cocaína

O Liberal
fonte

Momento da prisão (Foto: Reprodução | Portal O Impacto)

Um casal foi preso na tarde da última sexta-feira (17) em Monte Alegre, durante a operação “Força Total” da Polícia Militar. A prisão ocorreu após diversas denúncias anônimas que indicavam uma residência como ponto de tráfico de drogas.

Durante a ação policial na suposta "boca de fumo", os policiais apreenderam 20 trouxinhas de crack, maconha e cocaína. Segundo informações preliminares, os "clientes" do casal abordavam estudantes nas ruas, pedindo dinheiro para a compra dos entorpecentes.

Várias denúncias chegaram à PM sobre uma casa no bairro Planalto, inclusive de crianças que eram abordadas nas ruas por usuários pedindo dinheiro. Após monitoramento do serviço reservado, as prisões foram efetuadas.

O casal foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde será autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno. 

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

casal preso

tráfico de drogas

monte alegre
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Casal é preso em Monte Alegre por tráfico de drogas após denúncias de abordagem a estudantes

Durante a ação policial na suposta "boca de fumo", os policiais apreenderam 20 trouxinhas de crack, maconha e cocaína

18.10.25 11h59

SAÚDE INDÍGENA

Polícia Científica pericia prédio do DSEI Guamá-Tocantins após incêndio em Belém

Peritos do Pará realizaram a avaliação do local, atingido pelas chamas na última terça-feira (14), para determinar a origem do fogo e o total de prejuízos

18.10.25 11h53

POLÍCIA

Carga de 31 toneladas de amêndoas de cacau é apreendida em Conceição do Araguaia

A apreensão foi resultado de uma ação realizada pela equipe de fiscais de receitas estaduais da Sefa

18.10.25 11h39

POLÍCIA

Polícia Civil investiga e busca suspeito de matar homem dentro de uma palafita em Tucuruí

O crime foi registrado na manhã desta sexta-feira (17)

18.10.25 11h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Civil investiga e busca suspeito de matar homem dentro de uma palafita em Tucuruí

O crime foi registrado na manhã desta sexta-feira (17)

18.10.25 11h01

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à conveniência de Icoaraci

O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (17)

17.10.25 15h27

POLÍCIA

Homem é assassinado com tiro de arma caseira em Tucuruí

Equipes da PM e da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e aguardando a chegada da perícia.

17.10.25 21h27

POLÍCIA

Carga de 31 toneladas de amêndoas de cacau é apreendida em Conceição do Araguaia

A apreensão foi resultado de uma ação realizada pela equipe de fiscais de receitas estaduais da Sefa

18.10.25 11h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda