Homem é assassinado com tiro de arma caseira em Tucuruí

Um homem, que não teve o nome identificado, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17) no Porto do KM 11, em Tucuruí, município localizado no sudeste do Pará. De acordo com informações do Portal Debate, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fabricação caseira.

A Polícia Militar localizou e apreendeu a arma, que teria sido jogada no rio logo após o crime. As circunstâncias e a autoria ainda são desconhecidas.

Equipes da PM e da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e aguardando a chegada da perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Cil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.