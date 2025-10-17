Capa Jornal Amazônia
Homem é assassinado com tiro de arma caseira em Tucuruí

Equipes da PM e da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e aguardando a chegada da perícia.

fonte

A Polícia Militar localizou e apreendeu a arma, que teria sido jogada no rio logo após o crime. (Reprodução)

Um homem, que não teve o nome identificado, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (17) no Porto do KM 11, em Tucuruí, município localizado no sudeste do Pará. De acordo com informações do Portal Debate, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fabricação caseira.

A Polícia Militar localizou e apreendeu a arma, que teria sido jogada no rio logo após o crime. As circunstâncias e a autoria ainda são desconhecidas.

Equipes da PM e da Polícia Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos e aguardando a chegada da perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Cil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

