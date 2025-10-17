Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PC nega a existência de tentativas de sequestro de crianças em Santarém

Vários boatos estariam circulando nas redes sociais e gerando pânico em crianças e familiares do município

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Reprodução/Agência Brasil)

Vários boatos sobre supostas tentativas de sequestro de crianças e adolescentes em Santarém, no oeste do Pará, deixaram moradores alarmados e com medo. Para esclarecer a situação, a Polícia Militar e Civil realizaram uma coletiva à imprensa na quinta-feira (16), com o objetivo de tranquilizar a população e desmentir os rumores.

“A Polícia Civil informa que a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Santarém investiga duas denúncias sobre abordagem a dois menores, mas não houve tentativa de sequestro”, esclareceu a PC em nota.

Segundo a imprensa da região, durante a coletiva, os representantes policiais informaram que não há confirmação sobre casos de tentativa de sequestro. “São casos pontuais, não existe essa atividade ocorrendo na cidade. Tomou uma proporção além da realidade dos fatos. Pedimos aos pais as cautelas necessárias aos filhos”, disse o delegado Jamil Casseb, da PC.

A delegada Andreza Soares, da PC, informou que, se houver ocorrências do tipo, o primeiro procedimento dos responsáveis deve ser informar às autoridades policiais. “Queremos tranquilizar a população, estamos empenhados para elucidar os fatos. É preciso que seja feito registro na Delegacia. Não adianta denunciar na rede social, muitos pais estão induzindo as crianças a relatarem situações que não se configuram como tentativa de sequestro, são abordagens sem ameaça ou violência”, declarou a delegada.

Durante a coletiva, os agentes ressaltaram que os moradores devem usar apenas os canais oficiais da polícia para relatar possíveis casos semelhantes. A denúncia facilita as investigações e identificação de possíveis suspeitos, além de evitar fake news e acusações a pessoas inocentes nas redes sociais.

Denúncia

Em casos de sequestro ou tentativa de sequestro em Santarém, a orientação das autoridades é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. A denúncia imediata é fundamental para que as forças de segurança possam agir com agilidade e preservar provas que auxiliem nas investigações. Além disso, a vítima ou familiares devem registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima da Polícia Civil, apresentando o máximo de informações possíveis, como local, horário, descrição dos suspeitos e eventuais testemunhas.

Em situações que envolvam crimes interestaduais ou de competência federal, o caso pode ser encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Santarém, situada na Avenida Presidente Vargas. Também é possível buscar apoio da Polícia Rodoviária Federal, caso o crime envolva deslocamento por rodovias federais. As autoridades reforçam que qualquer informação pode ser decisiva e que o anonimato do denunciante é garantido.

