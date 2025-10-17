Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação 'A Queda do Rey' combate o abuso sexual infantil e juvenil

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos a análise pericial

O Liberal
fonte

Polícia Federal deflagrou "Operação A Queda do Rey" nesta sexta-feira (17), em duas cidades do Pará. (Divulgação / PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (17/10), no município de Placas, no Pará, a Operação "A Queda do REY", que visa combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil na internet.

Durante o cumprimento do mandado de busca, expedido pela Subseção Judiciária de Santarém,  foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão submetidos a análise pericial, para a coleta de provas e identificação de possíveis responsáveis.

A iniciativa reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento à exploração sexual de menores, destacando a importância da atuação policial no combate a esses crimes.

VEJA MAIS

image Menina de 13 anos denuncia padrasto por abuso sexual e dá à luz no Pará
Adolescente de Quatipuru teve gravidez de risco monitorada em Belém e agora conta com apoio de rede de proteção; padrasto está preso por estupro de vulnerável

image Câmara aprova PL que endurece pena para crimes de exploração sexual contra menores

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

Os responsáveis devem estar atentos a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredos em relação ao uso do celular e do computador. Isso pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar as crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda.

A PF reforça que a prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

polícia federal

combate ao abuso sexual infantojuvenil

a queda do rey
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DESCRIMINAÇÃO RELIGIOSA

A cada dois dias, cerca de um caso de intolerância religiosa é registrado no Pará

A média é feita a partir dos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) de que, de janeiro a agosto de 2025, 128 ocorrências desta natureza foram computadas

18.10.25 18h00

POLÍCIA

Motociclista de 22 anos morre ao colidir com um cavalo em Tucuruí (PA)

Ele foi surpreendido com a presença do animal na pista; a vítima não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão

18.10.25 15h16

POLÍCIA

Casal é preso em Monte Alegre por tráfico de drogas após denúncias de abordagem a estudantes

Durante a ação policial na suposta "boca de fumo", os policiais apreenderam 20 trouxinhas de crack, maconha e cocaína

18.10.25 11h59

SAÚDE INDÍGENA

Polícia Científica pericia prédio do DSEI Guamá-Tocantins após incêndio em Belém

Peritos do Pará realizaram a avaliação do local, atingido pelas chamas na última terça-feira (14), para determinar a origem do fogo e o total de prejuízos

18.10.25 11h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à conveniência de Icoaraci

O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (17)

17.10.25 15h27

POLÍCIA

Polícia Civil investiga e busca suspeito de matar homem dentro de uma palafita em Tucuruí

O crime foi registrado na manhã desta sexta-feira (17)

18.10.25 11h01

POLÍCIA

Casal é preso em Monte Alegre por tráfico de drogas após denúncias de abordagem a estudantes

Durante a ação policial na suposta "boca de fumo", os policiais apreenderam 20 trouxinhas de crack, maconha e cocaína

18.10.25 11h59

SAÚDE INDÍGENA

Polícia Científica pericia prédio do DSEI Guamá-Tocantins após incêndio em Belém

Peritos do Pará realizaram a avaliação do local, atingido pelas chamas na última terça-feira (14), para determinar a origem do fogo e o total de prejuízos

18.10.25 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda