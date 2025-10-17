Operação 'A Queda do Rey' combate o abuso sexual infantil e juvenil

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (17/10), no município de Placas, no Pará, a Operação "A Queda do REY", que visa combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil na internet.

Durante o cumprimento do mandado de busca, expedido pela Subseção Judiciária de Santarém, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão submetidos a análise pericial, para a coleta de provas e identificação de possíveis responsáveis.

A iniciativa reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento à exploração sexual de menores, destacando a importância da atuação policial no combate a esses crimes.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

Os responsáveis devem estar atentos a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredos em relação ao uso do celular e do computador. Isso pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar as crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda.

A PF reforça que a prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.