O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Investigado em morte de PM em Ananindeua, ‘Buscapé’ morre em intervenção em São Miguel do Guamá

A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (17), na comunidade Pindobal

O Liberal
fonte

Investigado em morte de PM em Ananindeua, ‘Buscapé’ morre em intervenção em São Miguel do Guamá. (Foto: Polícia Militar)

Um homem identificado como Jeferson Rodrigo Marinho, mais conhecido como “Buscapé”, de 28 anos, morreu em uma intervenção policial em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), após agentes da Polícia Militar verificarem uma denúncia sobre a venda de drogas na comunidade Pindobal. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão por uma investigação relacionada ao latrocínio de um policial militar em Ananindeua, crime ocorrido em 2019.

De acordo com as informações policiais, os agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) receberam denúncias sobre a comercialização de entorpecentes e ameaça de moradores do Pindobal. Por volta das 5h30min, os militares foram ao local. Segundo o relato da PM, Jeferson teria atirado contra os agentes. Assim, ocorreu uma troca de tiros e o suspeito foi alvejado. A equipe policial ainda encaminhou Jeferson para ser socorrido em um hospital, mas ele não resistiu e morreu na unidade.

No local do confronto, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 36, com um cartucho deflagrado. Também foram encontrados três cartuchos intactos, pólvora, chumbo e dez porções de cocaína. Ao chegarem na delegacia para apresentar o material interceptado, os agentes verificaram no sistema que Jeferson tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio. A ordem judicial estava relacionada ao roubo seguido de morte do policial militar Orcimar de Oliveira Castro, morto em 2019, no bairro Curuçambá, em Ananindeua.

Em nota, a PC confirmou que "a intervenção ocorreu quando Jeferson Rodrigo Marinho entrou em confronto com a Polícia Militar". "Ele foi atingido, encaminhado ao para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a ocorrência, foram apreendidos uma arma de fogo, cartuchos, um recipiente com pólvora, porção de chumbo, um celular e dez porções de substância semelhante a oxi. O caso foi registrado na Delegacia de São Miguel do Guamá", comunicou.

intervenção policial com morte

pm assassinado em ananindeua
Polícia
