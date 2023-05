Caso Yasmin: julgamento do dono da lancha é adiado a pedido da defesa

O julgamento de Lucas Magalhães de Souza - dono da lancha onde a influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo estava antes de cair e aparecer morta, horas depois, nas águas do rio Maguari, em Belém - que iria ocorrer na próxima quarta-feira (31) foi adiado devido a um pedido de recurso da defesa do acusado e ainda não tem nova data para acontecer. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (26), nas redes sociais, pelo advogado Madson Nogueira, que atua pela família de Yasmin.

“O julgamento não será realizado no dia 31 de maio, infelizmente em razão do recurso interposto pela sua defesa junto ao tribunal de justiça do estado do Pará, na qual inclusive, já foi julgado e obteve com o resultado da manutenção da decisão da juíza da 2ª vara do júri. Em sua integridade aguardamos o trâmite julgado da sua fase recursal, justamente para que o Lucas Magalhães seja submetido ao tribunal do júri”, explicou Madson Nogueira.

À reportagem, a defesa de Lucas afirmou que desde a decisão de pronúncia, achou temerário a designação de data para a realização de sessão do júri, em razão da possibilidade de recursos. “Com a apresentação de recursos, seria arriscado submeter alguém a julgamento sem que fossem apreciados, é uma questão de coerência”, afirmou o advogado Francelino Neto.

Lucas Magalhães de Souza estava preso desde dezembro do ano passado e foi solto em março deste ano. Em janeiro de 2023, após audiência de instrução e julgamento, a Justiça decidiu que ele deveria ser levado ao Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio com dolo eventual, posse e disparo de arma de fogo e fraude processual.

A fraude, segundo as investigações da Polícia Civil, deve-se ao fato de que, após o desaparecimento de Yasmin, ele teria, supostamente, escondido a arma de fogo que manuseou; teria determinado a modificação da lancha apreendida; e ainda teria inserido, após a ocorrência, novos equipamentos de segurança na embarcação, adulterando a apreensão.

Relembre o caso

A influenciadora desapareceu na noite de 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas. Yasmin teria sumido por volta de 22h30. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade.