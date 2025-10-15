Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Influencer alega furto de malas em aeroporto de São Paulo

Marcelo Barbosa registrou e compartilhou nas redes sociais o momento em que os amigos confrontaram trabalhadores do local

Lívia Ximenes
Influenciador Marcelo Barbosa, conhecido como O Amarelinho, estava em viagem com os amigos (Reprodução / Instagram)

O influenciador Marcelo Barbosa, conhecido como O Amarelinho, alega ter sido vítima de furto em um aeroporto de São Paulo. Ao desembarcarem de um voo vindo de Punta Cana, na República Dominicana, Marcelo e os amigos receberam as malas quebradas, parcialmente abertas e sem itens de valor. A situação, registrada e compartilhada nas redes sociais, aconteceu na noite dessa segunda-feira (13).

Entre os objetos que o grupo de influenciadores afirma serem furtados estão joias, relógios e óculos de luxo. Nas gravações de Marcelo, eles cobram posicionamento dos funcionários e falam não haver representantes da companhia aérea ou administração do local para prestar assistência. O Aeroporto de Guarulhos se manifestou e, em nota, informou que não faz manipulação ou manuseio de bagagens, sendo isso total responsabilidade da companhia.

A Polícia Federal, ao ser contatada, disse que “não compartilha informações dessa natureza.” O grupo não teve os itens localizados e, nas imagens, apontam os funcionários do aeroporto como responsáveis pelo furto. Gravações das câmeras de segurança foram cobradas pelos influenciadores, que ameaçaram abrir um processo para resolver o problema.

