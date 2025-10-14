Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas

Com mais de 15 milhões de seguidores, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar

Estadão Conteúdo

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, de 28 anos, conhecido como Buzeira, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira, 14, em operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

VEJA MAIS

image Robin Hood? Influencer distribui relógios de luxo na favela após polêmica em casamento
Buzeira causou revolta ao pegar joias e relógios de convidados durante a "hora da gravata". Após críticas, ele devolveu parte dos itens e doou outros a trabalhadores de comunidade

image Influencer é criticado por não devolver itens de luxo de amigos durante casamento; entenda
Conhecido por sorteios e rifas, Buzeira pegou relógios, joias e correntes de ouro durante a tradicional “hora da gravata”, mas não devolveu os itens aos convidados

Batizada de Narco Bet, a operação da PF cumpre 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Carros de luxo também foram apreendidos.

Com mais de 15 milhões de seguidores, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar devido à realização de sorteios e rifas realizadas por meio de seu perfil no Instagram.

Conhecido fora de sua bolha após presentear o jogador de futebol Neymar com um cordão de ouro de valor estimado em R$ 2 milhões, o influenciador passou a ser alvo da Polícia por envolvimento no que ficou conhecido como "jogo do bicho por meio digital".

Buzeira se apresenta como alguém bem-sucedido com negócios digitais, mas a fortuna repentina chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo, em 2023. À época, o influenciador chamou atenção após presentear Neymar durante o cruzeiro que leva o nome do atleta com um colar de ouro com os algarismos "00".

"Esse é o 00 de verdade sou fã desse cara, zerei a vida 2023 concluído com sucesso", escreveu Bruno Alexssander como legenda em uma foto ao lado do atleta. O cordão é uma referência à forma como o influenciador se apresenta. "Nem 01, nem 02, sou o 00, eu não tenho concorrentes", diz ele em seu perfil no Instagram.

Nascido no bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista, Bruno Alexssander teve inicialmente o sonho de ser jogador de futebol, mas, por não ter o porte físico adequado, viu-se frustrado no seu projeto inicial. Depois, ele partiu para o que chamou de "plano B", que era cantar, o que também não deu certo. Longe dos palcos e dos gramados, o jovem passou a colaborar com o negócio de comércio exterior de seu tio. Logo depois, em meados de 2017, ele foi contratado por uma empresa do segmento de comércio exterior, para o qual tinha enviado currículo dois anos antes. Entretanto, em 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19, ele foi demitido e passou a apostar na vida como influencer.

Influenciador recebeu auxílio emergencial

Durante a pandemia de covid-19, o influenciador recebeu auxílio emergencial. Foram R$ 5,4 mil de abril a setembro de 2020, conforme dados do Portal da Transparência do governo federal. Ele recebeu quatro parcelas de R$ 1,2 mil e uma última de R$ 600.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Narco Bet

tráfico internacional

Buzeira
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda