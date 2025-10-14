Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, de 28 anos, conhecido como Buzeira, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira, 14, em operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

VEJA MAIS

Batizada de Narco Bet, a operação da PF cumpre 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Carros de luxo também foram apreendidos.

Com mais de 15 milhões de seguidores, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar devido à realização de sorteios e rifas realizadas por meio de seu perfil no Instagram.

Conhecido fora de sua bolha após presentear o jogador de futebol Neymar com um cordão de ouro de valor estimado em R$ 2 milhões, o influenciador passou a ser alvo da Polícia por envolvimento no que ficou conhecido como "jogo do bicho por meio digital".

Buzeira se apresenta como alguém bem-sucedido com negócios digitais, mas a fortuna repentina chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo, em 2023. À época, o influenciador chamou atenção após presentear Neymar durante o cruzeiro que leva o nome do atleta com um colar de ouro com os algarismos "00".

"Esse é o 00 de verdade sou fã desse cara, zerei a vida 2023 concluído com sucesso", escreveu Bruno Alexssander como legenda em uma foto ao lado do atleta. O cordão é uma referência à forma como o influenciador se apresenta. "Nem 01, nem 02, sou o 00, eu não tenho concorrentes", diz ele em seu perfil no Instagram.

Nascido no bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista, Bruno Alexssander teve inicialmente o sonho de ser jogador de futebol, mas, por não ter o porte físico adequado, viu-se frustrado no seu projeto inicial. Depois, ele partiu para o que chamou de "plano B", que era cantar, o que também não deu certo. Longe dos palcos e dos gramados, o jovem passou a colaborar com o negócio de comércio exterior de seu tio. Logo depois, em meados de 2017, ele foi contratado por uma empresa do segmento de comércio exterior, para o qual tinha enviado currículo dois anos antes. Entretanto, em 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19, ele foi demitido e passou a apostar na vida como influencer.

Influenciador recebeu auxílio emergencial

Durante a pandemia de covid-19, o influenciador recebeu auxílio emergencial. Foram R$ 5,4 mil de abril a setembro de 2020, conforme dados do Portal da Transparência do governo federal. Ele recebeu quatro parcelas de R$ 1,2 mil e uma última de R$ 600.