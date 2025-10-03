Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

Gabrielle Borges
fonte

Segundo uma das espectadoras da transmissão a escalada de Ben parecia estar sob controle até os momentos finai (Reprodução/Redes Sociais)

Balin Miller, de 23 anos, conhecido nas redes sociais norte-americanas por ser influenciador digital apaixonado por esporte radicais, deixou os seguidores e a comunidade de escaladores em choque ao, sem querer, transmitir ao vivo a própria morte quando sofreu um acidente ao tentar subir a famosa formação rochosa de El Capitan, localizada no Parque Nacional de Yosemite, nos EUA.

A notícia do falecimento do atleta foi confirmada por sua mãe, Jeanine Girard-Moorman, à Associated Press. “Seu coração e alma estavam realmente voltados para escalar. Ele amava escalar e nunca se tratou de dinheiro e fama”, disse ela em rede social. O vídeo da transmissão foi excluído das redes sociais.

Segundo uma das espectadoras da transmissão a escalada de Ben parecia estar sob controle até os momentos finais. Ela relatou que Miller chegou ao topo, mas precisou resgatar equipamentos que ficaram presos em uma rocha e com isso acabou escorregando fatalmente.

O que é o paredão de granito "El Capitan"?

O El Capitan é uma imensa formação rochosa de granito localizada no Parque Nacional de Yosemite, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Ele é um dos mais famosos paredões de escalada do mundo e um ícone natural da região. Apresenta aproximadamente 900 metros e é considerado um desafio de montanhismo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

