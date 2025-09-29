VÍDEO: Turista escorrega e morre durante escalada em monte ao tirar uma selfie

Um alpinista, de identidade não revelada, de 31 anos, morreu em um acidente enquanto escalava junto com outro grupo de turistas, o Monte Nama Feng, uma montanha localizada na China, que possui mais de 5.588 metros de altitude. A montanha é conhecida por exigir habilidades técnicas avançadas de escalada para quem a visita.

A fatalidade ocorreu na região de e Kangding, na província de Sichuan, na China, e o que mais chamou a atenção foram duas circustâncias: o fato de que tudo foi filmado por um terceiro alpinista e que a vítima só caiu por ter soltado o cinto de segurança para tentar tirar uma selfie no topo da montanha.

Segundo relatos do jornal Shanghai Daily, o homem estava acompanhado por um grupo de escaladores quando decidiu registrar o momento. Durante a tentativa de posar para a selfie, acabou perdendo o equilíbrio e despencou em um desfiladeiro íngreme, sofrendo ferimentos considerados fatais. Testemunhas filmaram o acidente. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais. Confira abaixo:

Veja o momento

O vídeo gerou uma onda de comoção entre os internautas e mais uma vez reacendeu alertas sobre os perigos de ações irresponsáveis em esportes de aventura. Muitos ressaltaram a importância de manter o uso constante dos equipamentos de segurança e de priorizar a cautela, especialmente em locais de risco elevado. Internautas brasileiros, inclusive, relembraram o caso de Juliana Marins.

O Monte Nama Feng, é famoso por trilhas técnicas e condições desafiadoras, que exigem preparo físico, experiência e equipamentos adequados. No momento da ocorrência, o local não estava oficialmente aberto ao público, conforme o portal chinês.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)