O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: Turista escorrega e morre durante escalada em monte ao tirar uma selfie

Homem despencou de desfiladeiro de mais de 5.000 metros durante escalada no Monte Nama Feng ao tirar o cinto de segurança para a foto

Gabrielle Borges
fonte

Durante a tentativa de posar para a selfie, acabou perdendo o equilíbrio e despencou em um desfiladeiro íngreme, sofrendo ferimentos considerados fatais. (Reprodução)

Um alpinista, de identidade não revelada, de 31 anos, morreu em um acidente enquanto escalava junto com outro grupo de turistas, o Monte Nama Feng, uma montanha localizada na China, que possui mais de 5.588 metros de altitude. A montanha é conhecida por exigir habilidades técnicas avançadas de escalada para quem a visita.

A fatalidade ocorreu na região de e Kangding, na província de Sichuan, na China, e o que mais chamou a atenção foram duas circustâncias: o fato de que tudo foi filmado por um terceiro alpinista e que a vítima só caiu por ter soltado o cinto de segurança para tentar tirar uma selfie no topo da montanha.

Segundo relatos do jornal Shanghai Daily, o homem estava acompanhado por um grupo de escaladores quando decidiu registrar o momento. Durante a tentativa de posar para a selfie, acabou perdendo o equilíbrio e despencou em um desfiladeiro íngreme, sofrendo ferimentos considerados fatais. Testemunhas filmaram o acidente. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais. Confira abaixo:

Veja o momento

O vídeo gerou uma onda de comoção entre os internautas e mais uma vez reacendeu alertas sobre os perigos de ações irresponsáveis em esportes de aventura. Muitos ressaltaram a importância de manter o uso constante dos equipamentos de segurança e de priorizar a cautela, especialmente em locais de risco elevado. Internautas brasileiros, inclusive, relembraram o caso de Juliana Marins.

O Monte Nama Feng, é famoso por trilhas técnicas e condições desafiadoras, que exigem preparo físico, experiência e equipamentos adequados. No momento da ocorrência, o local não estava oficialmente aberto ao público, conforme o portal chinês. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Mundo
.
