Ciclista atropelado em São Domingos do Araguaia (PA) morre em hospital

O ciclista Ezequiel Marvino de Carvalho, conhecido como "Galego Peixeiro", morreu na sexta-feira (3) no Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia (HMSDA), no sudeste do Estado do Pará, após ter sido atropelado por uma moto na tarde de quinta-feira (2), na rodovia BR-153. Esse acidente ocorreu por volta das 17h40, perto da Vila São José, cerca de 10 quilômetros da área urbana de São Domingos do Araguaia.

Ezequiel, segundo testemunhas do acidente, foi atingido quando transitava na rodovia e foi atingido por um integrante de um grupo de motociclistas que praticavam manobras perigosas na via pública. Após o condutor ter perdido o controle do veículo, a moto teria colidido com a bicicleta da vítima.

O ciclista chegou a receber primeiros socorros após o acidente por parte de moradores da área. Eles, inclusive, acionaram uma equipe médica para o local da ocorrência. Ezequiel pode ter sofrido um traumatismo craniano ao bater a cabeça na pista asfáltica da rodovia. Ele recebeu os procedimentos de emergência no Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia e pasaria por uma tomografia do crânio ainda na sexta-feira (3), mas acabou falecendo.



Um inquérito policial ficou de ser aberto para apurar o caso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou de ser oficiada para auxiliar nas investigações.