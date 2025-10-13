Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Intoxicação por metanol: Brasil registra 32 casos confirmados e investiga outros 181

Além das cinco mortes confirmadas, outras nove seguem em investigação

Estadão Conteúdo
fonte

O Ministério da Saúde já iniciou o envio de etanol farmacêutico para combater as intoxicações por metanol (Freepik)

O Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol, conforme dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (13). O país teve um aumento de três registros positivos de intoxicação pela substância em relação ao último balanço, publicado na sexta-feira (10).

181 ocorrências em investigação e um acumulado de 320 suspeitas descartadas, segundo o ministério.

O número de cinco óbitos confirmados pelo consumo da substância permanece o mesmo em relação aos dois últimos balanços. Todas as mortes foram registradas no Estado de São Paulo — três na capital, uma em São Bernardo do Campo e outra em Osasco.

Com 100 casos em investigação, São Paulo continua sendo o estado com o maior número de ocorrências confirmadas de intoxicação por metanol, com 23 notificações — três a mais que o último balanço — e os cinco óbitos positivos já citados.

Rio Grande do Sul, com um caso, e Paraná, com três, são os dois outros estados que também têm casos confirmados de pacientes intoxicados por metanol.

Os estados que investigam possíveis contaminações por metanol são:

  • Pernambuco: 43 suspeitas

  • Espírito Santo: 9 casos em investigação

  • Rio Grande do Sul: 6

  • Rio de Janeiro: 5

  • Mato Grosso do Sul: 4

  • Piauí: 4

  • Goiás: 3

  • Maranhão: 2

  • Alagoas: 2

  • Minas Gerais: 1

  • Paraná: 1

  • Rondônia: 1

Além das cinco mortes confirmadas, outras nove seguem em investigação: três em São Paulo, três em Pernambuco, uma no Ceará, uma em Minas Gerais e uma no Mato Grosso do Sul. Desde o início da contagem, outras 15 mortes suspeitas foram descartadas.

Na última quinta-feira (9), o Ministério da Saúde informou que adquiriu um lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol, destinado ao tratamento das intoxicações por metanol, que vêm sendo causadas pelo consumo de bebidas adulteradas.

Cerca de mil ampolas continuarão em estoque e outras 1,5 mil unidades do fármaco começaram a ser distribuídas para o atendimento aos pacientes. São Paulo é o estado que recebe a maior quantidade, em razão do maior número de casos.

