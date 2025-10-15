Sport e Ceará marcam no fim e empatam no clássico nordestino da 28ª rodada Estadão Conteúdo 15.10.25 22h27 Em um jogo que parecia não ter emoções, o clássico nordestino entre Sport e Ceará na Ilha do Retiro, no Recife, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, entregou uma verdadeira chuva de chances nos minutos finais e acabou empatado por 1 a 1, complicando os objetivos de ambos os clubes na competição nacional. Agora sem vencer há cinco rodadas, o Sport vive um momento delicado na Série A. O time pernambucano foi a 17 pontos e continua na lanterna. O Ceará, por sua vez, se manteve em posição intermediária, com 35 pontos, mas pode acabar saindo da primeira página da tabela de classificação ao fim da rodada. As melhores chances dos minutos iniciais, entretanto, foram do Ceará, que aos 17 viu Gabriel evitar um golaço de Galeano e aos 30 Lucas Mugni mandar rente à trave. A melhor chance do Sport foi de Luan Cândido, um minuto antes, que mandou para fora. Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. Assim como nos primeiros 45 minutos, o Ceará dominou a posse e teve as melhores chances, e até chegou a levar perigo com Lourenço, aos cinco, que parou em Gabriel, mas logo o jogo caiu em produtividade. A partida voltou a ter emoção apenas aos 22, quando Romarinho chutou cruzado, Bruno 'bateu roupa' e a bola sobrou livre para Derik Lacerda, que mandou por cima e perdeu uma grande chance para o Sport. Pouco depois, o time da casa chegou novamente com Luan Cândido, que mandou de cabeça e Bruno fez um milagre. Entretanto, quando o jogo parecia que terminaria sem bola na rede, aos 37, Pedro Henrique cruzou na medida para Pedro Raul, que de cabeça, mandou no contrapé de Gabriel e abriu o placar para o Ceará. Aos 41, o meia Lucas Lima cruzou e Igor Cariús, como um centroavante, também mandou de cabeça e igualou o marcador, que poderia ter sido virado aos 43, quando Luan Cândido também cabeceou livre e Bruno salvou. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para voltar a campo pelo Brasileirão no domingo, às 18h30. O Sport vai até o Beira-Rio para encarar o Internacional, enquanto o Ceará recebe o Botafogo, no Castelão. FICHA TÉCNICA SPORT 1 X 1 CEARÁ SPORT - Gabriel Vasconcellos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús) e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo), Pedro Augusto (Sérgio Oliveira), Matheusinho (Chrystian Barletta) e Lucas Lima; Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista. CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marllon e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Vinícius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Richardson). Técnico: Léo Condé. GOLS - Pedro Raul, aos 37, e Igor Cariús, aos 41 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Derik Lacerda, Aderlan, Rafael Thyere (Sport) e Lucas Mugni (Ceará). ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF). RENDA - R$ 321.215,00. PÚBLICO - 14.494 torcedores. LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE). 