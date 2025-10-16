Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: restaurante paraense lança tapioca de maniçoba com queijo e divide opiniões nas redes

Inovação gastronômica de tapiocaria do Marajó surpreende internautas e divide opiniões

Hannah Franco
fonte

Tapioca de maniçoba? Receita criada no Marajó surpreende internautas; veja o vídeo (Reprodução/Instagram)

Uma tapiocaria localizada em Soure, no arquipélago do Marajó, no Pará, está chamando a atenção nas redes sociais após lançar uma combinação inusitada: tapioca de maniçoba com queijo. A novidade foi apresentada em vídeo publicado no perfil oficial do estabelecimento Dona Bila no Instagram.

Na gravação, a cozinheira responsável pela criação explica que a ideia surgiu de um pedido de um cliente. "Meu povo, cliente chegou e lançou a ideia: tapioca com maniçoba. Será que dá certo? A gente pensou e fez. Ficou boa, ficou diferente", disse ela, enquanto prepara o prato.

VEJA MAIS

image VÍDEO: paraense mistura maniçoba com pão e viraliza às vésperas do Círio
Vídeo publicado no Instagram mostra mistura inusitada que chamou atenção nas redes sociais

image VÍDEO: Lula prova maniçoba da Bahia e retoma disputa com Pará sobre o prato típico
Presidente experimentou prato baiano durante inauguração da fábrica da BYD; saiba a diferença entre o preparo paraense e baiano

A mistura inusitada entre o prato típico das festividades de Círio e a tradicional goma de tapioca ganhou até o nome de "Tapioca Maniçoba dos Encantados". Segundo a cozinheira, o sabor ficou “um espetáculo”.

Nos comentários, internautas se dividiram sobre a invenção. “Aí é forçar a culinária paraense 😂”, comentou um seguidor. Outro, no entanto, aprovou: "Ficou uma delícia. No Cariri, de onde eu venho, é muito comum comermos tapioca molhada em caldos". "É dentro! Fiquei com água na boca", elogiou outro usuário.

O perfil da tapiocaria também já havia compartilhado uma receita de cuscuz de maniçoba com queijo.

A maniçoba é um dos pratos mais tradicionais do Pará, especialmente durante o Círio de Nazaré. Preparada a partir da maniva (folha da mandioca cozida por vários dias para eliminar substâncias tóxicas), é geralmente servida com carnes e acompanhamentos típicos.

