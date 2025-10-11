VÍDEO: paraense mistura maniçoba com pão e viraliza às vésperas do Círio

Uma mistura, no mínimo, inusitada chamou atenção nas redes sociais e deu o que falar entre os paraenses: maniçoba no pão. O vídeo, publicado originalmente em julho no Instagram, voltou a circular nos últimos dias, já no clima do Círio de Nazaré 2025, quando o prato típico costuma ser o grande protagonista das mesas no almoço após a procissão.

A publicação foi feita pelo influenciador Eduardo Beckham, que flagrou o amigo Gustavo Moreira preparando o lanche diferenciado. No vídeo, Gustavo aparece recheando um pão com bastante maniçoba, e logo prova a invenção, balançando a cabeça positivamente.

“Aquela pessoa que tem um paladar diferenciado 😂”, brincou Eduardo na legenda. “Égua, cara! Eu já vi de tudo, mas maniçoba no pão, mano!”, reagiu, surpreso com a criação do amigo.

Nos comentários, muita gente se mostrou curiosa com a mistura. “Meu Deus, nunca pensei nisso 😮 vou fazer!”, comentou uma seguidora. “Nossaaaaaaaaa. Que vontade”, disse outro.

A maniçoba é um prato tradicional da culinária paraense, feito com maniva (folha da mandioca-brava moída), que precisa ser cozida por, no mínimo, sete dias para eliminar o ácido cianídrico, uma substância tóxica presente naturalmente na planta. A receita leva carnes de porco e defumados, e costuma ser servida com arroz branco, farinha d’água e pimenta.