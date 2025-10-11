Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: paraense mistura maniçoba com pão e viraliza às vésperas do Círio

Vídeo publicado no Instagram mostra mistura inusitada que chamou atenção nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Comeria? Jovem viraliza ao colocar maniçoba no pão; veja o vídeo. (Reprodução/Instagram)

Uma mistura, no mínimo, inusitada chamou atenção nas redes sociais e deu o que falar entre os paraenses: maniçoba no pão. O vídeo, publicado originalmente em julho no Instagram, voltou a circular nos últimos dias, já no clima do Círio de Nazaré 2025, quando o prato típico costuma ser o grande protagonista das mesas no almoço após a procissão.

A publicação foi feita pelo influenciador Eduardo Beckham, que flagrou o amigo Gustavo Moreira preparando o lanche diferenciado. No vídeo, Gustavo aparece recheando um pão com bastante maniçoba, e logo prova a invenção, balançando a cabeça positivamente.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Lula prova maniçoba da Bahia e retoma disputa com Pará sobre o prato típico
Presidente experimentou prato baiano durante inauguração da fábrica da BYD; saiba a diferença entre o preparo paraense e baiano

image ‘Maniojo’: combinação de maniçoba com miojo gera polêmica nas redes sociais
Uma usuária do Twitter compartilhou a sua janta e lançou uma polêmica culinária entre os paraenses

“Aquela pessoa que tem um paladar diferenciado 😂”, brincou Eduardo na legenda. “Égua, cara! Eu já vi de tudo, mas maniçoba no pão, mano!”, reagiu, surpreso com a criação do amigo.

Nos comentários, muita gente se mostrou curiosa com a mistura. “Meu Deus, nunca pensei nisso 😮 vou fazer!”, comentou uma seguidora. “Nossaaaaaaaaa. Que vontade”, disse outro.

A maniçoba é um prato tradicional da culinária paraense, feito com maniva (folha da mandioca-brava moída), que precisa ser cozida por, no mínimo, sete dias para eliminar o ácido cianídrico, uma substância tóxica presente naturalmente na planta. A receita leva carnes de porco e defumados, e costuma ser servida com arroz branco, farinha d’água e pimenta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

maniçoba

círio de nazaré

Viralizou
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

GASTRONOMIA

Unha de caranguejo, a rainha dos salgados, conquista paladares e promete surpreender turistas

A cena de alguém segurando uma dessas iguarias pelas ruas de Belém é corriqueira e, ao mesmo tempo, simbólica

09.10.25 18h20

DIRECIONAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Três universidades federais do Pará participam de pesquisa inédita sobre desafios da saúde mental

O estudo, de abrangência nacional, tem como foco estudantes e servidores de 50 universidades públicas de todo o país

09.10.25 12h44

CAMINHADA

Fé em movimento: romeiros encaram mais de 70 km até o Círio de Nazaré

De Castanhal a Belém, homens, mulheres e crianças percorrem mais de 70 km em uma jornada de devoção, gratidão e superação, unindo tradição e histórias pessoais de fé

09.10.25 8h00

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

MAIS LIDAS EM PARÁ

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MOBILIDADE

Icoaraci ganha novo Terminal Hidroviário Turístico às vésperas do Círio e reforça acesso a Cotijuba

Equipamento oferecerá mais conforto aos passageiros que vão para as ilhas próximas de Belém

07.10.25 21h22

FESTA DA FÉ

Fé, gratidão e acolhimento: há 13 anos, dona Rita recebe romeiros na BR-316 com amor e dedicação

O tradicional ponto de apoio aos romeiros, montado há 13 anos por dona Rita Barreto Nunes está em pleno preparo para receber milhares de devotos que seguem rumo a Belém durante o Círio

07.10.25 8h00

VEJA O VÍDEO!

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

02.10.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda