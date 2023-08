‘Maniojo’: combinação de maniçoba com miojo gera polêmica nas redes sociais

Uma polêmica culinária repercutiu esta semana entre os paraenses no Twitter após uma internauta publicar uma foto de seu jantar: maniçoba com miojo. A combinação dividiu opiniões na internet e o tweet já alcançou mais de 100 mil visualizações.

“Desculpa a todo mundo que eu ofendi com isso: mas tô comendo miojo com maniçoba”, escreveu a paraense, que definiu o prato como “inexplicavelmente bom”. Nos comentários, teve quem apoiou a ideia e ficou curioso para provar. Uma internauta aproveitou para confessar que já preparou o macarrão instantâneo com tucupí e outro disse já ter visto um paraense comendo sushi com açaí.

Por outro lado, teve quem considerou a receita como uma ofensa ao prato típico paraense. “Estou me sentindo um italiano vendo alguém colocar ketchup na pizza… Que heresia!”, disse um dos comentários indignados.

Teve ainda quem sugeriu que marcas adotassem a ideia como um novo sabor de miojo. “O encontro da comida mais rápida (3 minutos) com a mais lenta (7 dias)”, constatou um usuário.

Outras combinações

Apesar de ser uma combinação estranha, maniçoba e miojo tem outras receitas não tradicionais. Alguns usuários lembraram da famosa receita de risoto de maniçoba, e que poderia servir como um pesto para o macarrão. Recentemente, viralizou os novos sabores doces de miojo, como chocolate e beijinho, cozinhado no leite.

Por conta de sua praticidade, o macarrão instantâneo pode ser um ingrediente curinga para diversas receitas e está sempre viralizando com diferentes modos de preparo. Confira algumas:

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)