Miojo doce? Marca inova em lançamento e repercute na web; veja os sabores

Rápido, gostoso e mata a fome. É assim que alguns amantes de macarrão instantâneo, conhecido popularmente como miojo, definem a iguaria apreciada em todo o Brasil. Os sabores salgados são diversos, incluindo carne, galinha caipira, camarão, tomate, legumes e feijão. Porém, apesar dessa variedade, a marca Nissin Lámen decidiu inovar e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil após anunciar, na última terça-feira (19), o lançamento do miojo doce, deixando muitos internautas indignados.

A proposta da marca segue quase a mesma dos macarrões tradicionais, no entanto, com a adição de leite. O cliente deve escolher entre os sabores de chocolate e beijinho, acrescentar leite no modo de preparo e esperar os 4 minutos para ficar pronto. O lançamento inusitado repercutiu na web e levantou as mais variadas reações, com alguns querendo provar o doce e outros repudiando.

"Tremendamente assustada com a notícia do MIOJO DOCE mas com vontade de provar porém fingindo que não", comentou uma usuária. "Parece nojento o miojo doce? sim. vou provar assim que tiver a oportunidade? sim", disse outra. Apesar de viralizar, os sabores ainda não estão disponíveis no site da marca. Confira os tweets:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)