VÍDEO: Lula prova maniçoba da Bahia e retoma disputa com Pará sobre o prato típico

Presidente experimentou prato baiano durante inauguração da fábrica da BYD; saiba a diferença entre o preparo paraense e baiano

Hannah Franco
fonte

Lula entra na disputa de maniçoba: Bahia ou Pará? (Reprodução/@lulaoficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quinta-feira (9/10) nas redes sociais um vídeo provando a maniçoba da Bahia, na tentativa de decidir se o prato baiano seria melhor que a versão tradicional do Pará. A brincadeira aconteceu durante a inauguração da fábrica da montadora chinesa BYD, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

No vídeo, Lula experimenta a iguaria pela primeira vez e comenta a “competição” entre os estados, iniciada na semana anterior durante agenda do presidente em Belém.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza
Presidente brincou com homem no Canal da União e o gesto viralizou nas redes como símbolo de empatia e representatividade

image VÍDEO: Lula diz que Copa de 2014 deveria ter sido em Belém, não em Manaus
Presidente cumpre agenda oficial em Belém e participou da entrega do Parque Linear da Nova Doca nesta quinta-feira (2/10)

“Semana passada estive no Pará, acompanhando as obras da COP, e provei a maniçoba de lá. Hoje, na Bahia, na inauguração da primeira fábrica da BYD no Brasil, experimentei a maniçoba da Eliana. E aí, quem vocês acham que ganhou essa batalha?”, diz a legenda. 

A prefeita Eliana Gonzaga, de Cachoeira (BA), foi a responsável por fazer o prato e brincou: “Estamos servindo a melhor maniçoba das galáxias. Ô governador Helder, com todo respeito à culinária paraense, mas eu gostaria de dizer que é na Bahia que a gente faz o jeitinho da culinária.”

Em seguida, Lula continuou com bom humor. “Helder, se prepare, porque se meus amigos da China gostarem da maniçoba, eles vão começar a importar maniçoba e o Brasil vai ficar exportando tecnologia culinária”, disse.

No final do vídeo, ele brincou que ainda não sabia o resultado porque não tinha terminado de comer.

Como começou a 'disputa'

A brincadeira começou em Belém, na última semana, quando Lula afirmou que seria o juiz da disputa entre a maniçoba paraense e a baiana. Ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), o presidente lançou o desafio.

“Vai ter uma disputa agora que é milenar: a Bahia e o Pará. O governador Helder disse que a melhor maniçoba do mundo é a feita no Pará. O Rui Costa disse que não é. Eu quero que o Rui Costa diga pra ele como é que se produz maniçoba e onde na Bahia”, disse Lula em vídeo no Instagram.

“Presidente, o senhor pode comer aqui, e guarde o sabor da maniçoba do Pará na sua memória. Hoje, a prefeita Eliana Gonzaga, de Cachoeira, disse que vai cozinhar pessoalmente e mostrar quem faz a melhor maniçoba do Brasil”, disse na ocasião.

Helder Barbalho, sem perder a chance de provocar, brincou: “Só não vale levar maniçoba congelada do Pará para o presidente. A comida do Pará é a melhor, e a maniçoba paraense é a original. O resto é fake!”

Bahia x Pará: qual a diferença?

Apesar de visualmente semelhantes, os pratos têm diferenças no preparo.

Na Bahia, a maniçoba é típica do Recôncavo e passa por um processo mais rápido: a maniva é lavada várias vezes até desaparecer o sumo verde da folha, depois é fervida por cerca de 15 minutos e escorrida. Os temperos e carnes (bacon, charque, carne de porco, calabresa defumada e, às vezes, carne de sol) são adicionados e a panela vai ao fogo por mais duas horas e meia.

Já a versão paraense é mais longa, com a maniva sendo cozida por vários dias, o que deixa o sabor mais intenso. Quem prova a maniçoba baiana afirma que ela é mais suave.

O prato tem origem controversa: acredita-se que indígenas já o preparavam no século XVI, antes mesmo da fundação de Belém no século XVII. Além do Pará e da Bahia, a maniçoba também é típica de Sergipe, especialmente em Lagarto, onde existia um povoado chamado Maniçoba.

maniçoba

lula

helder barbalho
