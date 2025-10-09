BYD anuncia doação de 30 carros híbridos flex para a COP 30 em Belém

A BYD confirmou que fornecerá 30 veículos híbridos flex personalizados para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém a partir de 10 de novembro e deve reunir cerca de 50 mil pessoas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9) pelo CEO da montadora, Wang Chuanfu, durante a inauguração da nova fábrica da empresa em Camaçari (BA), evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A unidade marca o início da produção nacional de veículos elétricos e híbridos da marca, consolidando o Brasil como centro estratégico da BYD na América Latina. Apesar da comemoração, o governo tem sido criticado por outras montadoras pelo regime especial de importação (SKD) que beneficia a fabricante chinesa.

Durante a cerimônia, a BYD apresentou o primeiro carro híbrido plug-in flex do mundo, desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. O modelo é capaz de operar com qualquer mistura de etanol e gasolina. Lula autografou a carroceria de um dos automóveis, simbolizando o início da produção nacional.

“Essa resposta brasileira, solução brasileira, será usada para reafirmar nosso compromisso”, destacou Chuanfu, ao anunciar que, após a conferência, os veículos serão doados a escolas e instituições públicas de Belém.

Na ocasião, Lula destacou a trajetória do presidente e fundador da companhia, Wang Chuanfu. “Esse homem conseguiu se transformar num gênio do carro elétrico, num gênio da tecnologia mais avançada do mundo e constrói essa fábrica extraordinária e deposita confiança no Brasil”, disse Lula. Lula contou que Chuanfu ficou órfão ainda na adolescência e, mesmo com as dificuldades, conseguiu se desenvolver profissionalmente. “Então, meus agradecimentos, eu quero que você saiba que o povo brasileiro e o povo baiano agradecem a sua disposição”, acrescentou Lula ao presidente da BYD.

O evento também reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), o ministro da AGU, Jorge Messias, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano (PT).

“Com isso, podemos contribuir para que o Brasil se torne o centro de inovação em energia limpa da América do Sul. O futuro é elétrico”, declarou o CEO da BYD.

Com investimento de R$ 5,5 bilhões, o complexo de Camaçari foi projetado para ser o maior da empresa fora da Ásia. A produção inicial será de 150 mil veículos por ano, podendo dobrar em uma segunda fase. Desde o início de outubro, 350 trabalhadores já foram contratados, e a expectativa é chegar a 2 mil empregos diretos e até 20 mil indiretos até o fim do mês.