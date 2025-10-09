Capa Jornal Amazônia
Feira de Artesanato do Círio movimenta cultura e empreendedorismo em Belém

Feira do Sebrae no Porto Futuro reúne 159 artesãos e espera 50 mil visitantes até quarta-feira (15)

Andreza Dias
fonte

Indiara Costa, mãe do pequeno Igor. (Igor Mota)

A 13ª Feira de Artesanato do Círio (FAC), organizada pelo Sebrae no Pará, foi inaugurada nesta quinta-feira (9) e segue até a próxima quarta-feira (15) no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro. O evento funcionará das 10h às 22h — exceto no dia 12, quando abre às 15h — com entrada gratuita. A feira tem previsão de atrair mais de 50 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 3,2 milhões em negócios, prometendo superar todas as edições anteriores.

São 159 artesãos que trabalham com miriti, cerâmica, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré e outras técnicas, como crochê e macramê. Artesão de Abaetetuba com mais de 35 anos de experiência, José Maria produz 150 peças de miriti por mês e trouxe cerca de 2 mil peças para a feira, aproveitando o período para ampliar suas vendas. “A gente trabalha para se prevenir para o Círio. É uma venda que fazemos há muitos anos. A gente fica se prevenindo. Cada produção que fazemos, tiramos uma parte que é para o Círio. Vamos fazendo e vamos separando o que é para o Círio”, comentou o artesão.

image Artesão há mais de 30 anos, José Maria de Abaetetuba (Igor Mota / O Liberal)

Valorização regional

Para Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, a feira se consolida como evento estratégico de valorização da cultura regional. "Todos os estandes passaram por uma curadoria muito séria e muito severa, por isso o público verá produtos maravilhosos. Fizemos a maior feira de todos os tempos, esses quase 5 mil metros. Ano passado, tínhamos 3 mil metros", pontua Magno, destacando que a FAC já é a maior de todos os tempos, em especial para a COP 30.

image Cantora paraense, Júlia Passos presente pelo quinto ano na feira (Igor Mota / O Liberal)

A cantora paraense Júlia Passos está presente na feira de artesanato pelo quinto ano. Para ela, a economia criativa pode empoderar esses microempreendedores e ser uma alternativa de passeio para as famílias. “Mostra para o público mais uma opção de lazer, mais uma opção de compra para decorar a sua casa, para ficar de lembrança do Círio e ajudar esses empreendedores no lucro que é único no ano inteiro. É uma feira na COP, tem a cara mais ainda da Amazônia como um todo”, pontua Júlia.

Programação musical

A Feira de Artesanato do Círio (FAC) conta com diversos espaços, como Vitrine Amazônia, estética, alimentos e bebidas, Empreendedorismo Inclusivo, Kids, Sebrae Recicla, Acredita e Mundo Amazônia, que apresenta trabalhos de povos indígenas e quilombolas de Salvaterra, Acará e Baião.

Todos os dias, das 18h às 22h, a FAC Musical agita o evento com apresentações em um palco montado na área externa, com entrada gratuita. A programação traz estilos variados, como carimbó, pop rock, MPB, zouk, brega, reggae, samba, pagode, afrobeat e música regional. Serão 14 atrações, sendo duas por noite: Banda Sayonara, Banda Warilou, Markinho Duran, Arthur Espíndola, Maria Lu, Banda Reggae Town, Sandrinha Eletrizante, Fé no Batuque, Grupo Irreverência, Rayssa Abraão, Jeff Moraes, e Banda Álibi de Orfeu e Balada Kids e Banda Trem da Fantasia, sendo que as duas últimas integram a agenda especial pelo Dia das Crianças, no dia 12.

