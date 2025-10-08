Círio 2025: Feira de Artesanato do Sebrae deve movimentar cerca de R$ 3,2 milhões de negócios

Com previsão de atrair mais de 50 mil pessoas e movimentar R$ 3,2 milhões em negócios, a Feira de Artesanato do Círio (FAC), realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no Pará, promete superar todas as edições anteriores em 2025. A 13ª edição começa nesta quinta (9) e segue até a próxima quarta-feira (15), no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, no bairro do Reduto. A entrada é gratuita e o funcionamento será das 10h às 22h (exceto no dia 12, quando abre as 15h).

Mais de 200 empreendedores

Em 2025, 210 empreendedores participam da FAC, em uma área de mais de 4.000m², sendo 159 artesãos - que trabalham as mais diversas tipologias, como como miriti, balata, cerâmica, sementes, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré, feitas em crochê, macramê e outras técnicas - e os demais de outros segmentos. A expectativa é que, juntos, os artesãos vendam mais de 65 mil peças ao longo dos sete dias de feira.



“Estamos com uma expectativa muito positiva para essa participação. Entrar na FAC com nosso produto é uma grande conquista, principalmente em um momento em que o Pará está se preparando para receber a COP 30. Vamos levar novidades com novos sabores de pipoca como bacuri, cupuaçu, açaí e castanha-do-pará. Essa é uma oportunidade única de mostrar a força do nosso artesanato e da economia criativa”, conta Joel Nunes dos Santos, da empresa Pipocas Gourmet, um dos empreendedores que estará na feira.

Além dos espaços específicos para o Artesanato, a FAC reunirá a Vitrine Amazônia, para a comercialização de diversos produtos da bioeconomia, bem-estar e estética, alimentos e bebidas, entre outros; Espaço de Empreendedorismo Inclusivo, Kids, Sebrae Recicla, Acredita e Mundo Amazônia - com trabalhos de povos originários - indígenas venezuelanos da etnia Warao, indígenas das etnias Kaiapó, Ticuna, Assurini, Xicrin, Xipaya, Parakanã, Arara e Galibi-Marworno e o trabalho de quilombolas de Salvaterra, Acará e Baião.

“Nesses 13 anos, a feira se consolidou como evento estratégico para dar visibilidade e gerar renda a artesãos, principalmente, mas também a outros empreendedores, oferecer oportunidade de mercado e reafirmar a identidade cultural paraense durante as festividades do Círio de Nazaré”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Novidade no conceito

A FAC deste ano, traz algumas novidades. Uma delas é o conceito, “Arte que preserva, cultura que inspira, em alusão ao que o evento traz associado à COP 30 aplicado em sua estrutura física, nas peças dos artesãos e em algumas iniciativas, como o Recicla Sebrae, que vai promover a coleta de resíduos gerados na feira por cooperativas atendidas pela entidade por meio do Pró-catadores.

Itens de miriti (Foto: Divulgação)

No espaço Acredita, os empreendedores da FAC poderão receber orientações financeiras, entre elas linhas de crédito, ação que ocorre pela primeira vez no evento, assim como um espaço voltado ao empreendedorismo inclusivo, com produtos de mães de pessoas com deficiência ou neurodivergentes, que também é uma inovação desta edição.

“Temos o compromisso de apoiar os empreendedores de pequenos negócios para que aproveitem as inúmeras oportunidades com a COP 30, por isso a FAC vai também nessa direção, com ações ligadas à sustentabilidade, pluralidade e inovação”, reforça Rubens Magno.

Música

Todos os dias, das 18h às 22h, haverá a programação da FAC Musical. As apresentações ocorrerão em um palco montado na área externa do evento, com entrada gratuita. Estilos variados foram pensados para agradar a diversos tipos de públicos: carimbó, pop rock, MPB, Zouk, brega, reggae, samba, pagode, afro beat, e regional.

Serão 14 atrações, sendo duas por noite: Banda Sayonara, Banda Warilou, Markinho Duran, Arthur Espíndola, Maria Lu, Banda Reggae Town, Sandrinha Eletrizante, Fé no Batuque, Grupo Irreverência, Rayssa Abraão, Jeff Moraes, e Banda Álibi de Orfeu e Balada Kids e Banda Trem da Fantasia, sendo que as duas últimas atrações integram a agenda especial pelo Dia das Crianças, no dia 12.

Sobre a FAC

A Feira faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae desde 1989, voltado para o artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré. O objetivo do evento é fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira. A FAC é resultado da fusão, há 12 anos, de duas iniciativas: A Feira do Miriti, específica do artesanato de Miriti, atividade tradicional do município de Abaetetuba; e a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses.



A FAC conta com o apoio do Governo Federal; do Governo do Pará - Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Povos Indígenas (SEPI), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e da Polícia Militar; da Prefeitura de Belém - Departamento de Vigilância Sanitária; e da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Serviço:

Feira de Artesanato do Círio 2025 (FAC)

Data: de 9 a 15 de outubro

Horário: das 10h às 22h (exceto no dia 12, quando abre às 15h)

Local: estacionamento do Parque Urbano Porto Futuro (Tv. Rui Barbosa, S/N, Reduto)

Obs.: entrada gratuita