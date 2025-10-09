COP 30: Equipe da ONU chega a Belém para fase final de preparação

A equipe técnica da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) chegou a Belém na última quarta-feira (8) para acompanhar a fase final de preparação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em novembro.

O grupo, formado por 25 profissionais, permanecerá na capital paraense até o encerramento do evento, supervisionando as etapas de montagem das estruturas, além da execução das operações de segurança, saúde, mobilidade e credenciamento.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que preside o Comitê Estadual da COP 30, recepcionou os representantes da ONU no Centro de Economia Criativa, no Parque da Cidade — sede principal da conferência. Segundo ela, a chegada da comitiva marca a transição da fase de planejamento para a etapa operacional do evento. “Estamos com praticamente todas as obras concluídas e agora iniciamos a implementação do que foi projetado. Sem dúvida, realizaremos a melhor COP da história”, afirmou.

VEJA MAIS

O Parque da Cidade foi construído pelo Governo do Pará e entregue ao Governo Federal e à ONU, que são responsáveis pela montagem das estruturas temporárias da conferência. Nos últimos dois anos, o Estado executou mais de 30 obras de **infraestrutura**, entre elas intervenções de **mobilidade urbana**, **saneamento básico** e **revitalização** de áreas públicas.

Capacidade de Belém

A chegada da equipe das Nações Unidas ocorre às vésperas do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do país. Hana Ghassan ressaltou que a coincidência de datas permitirá que os técnicos observem a capacidade de Belém em lidar com grandes eventos. “O Círio será uma oportunidade para que a equipe veja como a cidade está preparada, com estrutura de alimentação, segurança, transporte e saúde. É um exemplo da nossa experiência em acolher multidões”, destacou.

Participaram do encontro Olmo Xavier, diretor de Infraestrutura da Secretaria de Coordenação da COP 30 (Secop); Flávia Castelhano, diretora de Projetos da Secop; Juliet Kigundu, chefe da Unidade de Coordenação da UNFCCC; Khalid Magzoub, líder da Equipe de Gestão de Reuniões; e **Kevin O’Hanlon**, chefe de segurança da ONU.

Impacto das Obras

Olmo Xavier destacou o impacto positivo das obras realizadas na capital. “São mais de 30 intervenções que transformaram Belém para a COP 30. A cidade está muito diferente do que era na última visita”, disse.

Já a representante da ONU, Juliet Kigundu, enfatizou a relevância da colaboração entre as diferentes esferas de governo e a UNFCCC. “A COP 30 só é possível graças ao trabalho conjunto da ONU, do Pará e do Brasil. É um esforço coletivo que demonstra o compromisso de todos com o clima e com o sucesso da conferência”, declarou.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia