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Entre música e memória, Toró Açú transforma ‘Mandinga do Meu Avô’ em álbum visual

Produção gravada no Quilombo do Abacatal será exibida neste sábado e celebra a espiritualidade e os saberes da cultura afro-amazônica

O Liberal
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A produção do álbum visual é uma extensão do disco homônimo, lançado em setembro de 2025 (Divulgação/ Toró-Açu)

O grupo Toró Açú lança neste sábado, 14 de março de 2026, o álbum visual "Mandinga do Meu Avô". O projeto busca preservar e difundir as tradições culturais do Quilombo do Abacatal, em Ananindeua (PA).

O lançamento terá uma sessão especial de exibição às 18h no Cine Quilombola – Espaço Cultural A Casa do Toró, localizado no próprio Quilombo do Abacatal. Às 22h, o audiovisual também será disponibilizado no canal oficial do grupo no YouTube. A iniciativa foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura Municipal de Ananindeua e do Governo Federal, via Ministério da Cultura.

A produção do álbum visual é uma extensão do disco homônimo, lançado em setembro de 2025. Este disco foi gravado no Pupuña Estúdio, produzido por Félix Robatto, e reuniu oito faixas distribuídas em todas as plataformas digitais.

A proposta do novo projeto audiovisual é ampliar a experiência musical para o campo das imagens. Ele traduz visualmente os elementos culturais, espirituais e territoriais que inspiraram as composições originais.

Produção e Conceito Visual

Com direção de Matheus Clima e Rodrigo Ferreira, o audiovisual foi gravado em janeiro deste ano no próprio Quilombo do Abacatal e tem cerca de 30 minutos de duração.

A obra dialoga com diferentes expressões da cultura afro-amazônica, incorporando influências de ritmos tradicionais, da oralidade quilombola e das práticas espirituais presentes nas comunidades negras da Amazônia.

Dênis Rodrigues, produtor do Toró Açú, explica a estética do projeto. "O audiovisual traz a estética do Quilombo do Abacatal, valorizando sua paisagem natural, seus caminhos, rios, quintais e espaços de convivência comunitária. As imagens registram o território como protagonista, revelando a relação profunda entre natureza, espiritualidade e cultura. A proposta estética é sensível e contemplativa, conectando a música às cores, texturas e ritmos da vida cotidiana no quilombo", detalhou.

Homenagem aos Saberes Ancestrais

O álbum visual também funciona como uma homenagem aos saberes ancestrais, transmitidos pelos avôs. Essas figuras são centrais nas comunidades tradicionais para a preservação da memória, da espiritualidade e das práticas de cura.

Segundo Dênis Rodrigues, o projeto busca registrar artisticamente a vida no quilombo por meio de imagens captadas em diferentes paisagens do território, do amanhecer ao entardecer. Ele acrescenta: "Este projeto musical não apenas resgata e promove as raízes da comunidade, mas também incorpora uma dimensão visual que captura o cenário natural e o cotidiano do quilombo. 'Mandinga do Meu Avô' é mais uma criação audiovisual do Toró Açú, grupo que há anos atua como guardião da cultura quilombola amazônica".

Serviço

Lançamento do álbum visual Mandinga do Meu Avô
Data: 14 de março de 2026 (sábado)
Horários: 18h (exibição presencial) | 22h (estreia online)
Local: Cine Quilombola – Espaço Cultural A Casa do Toró, Quilombo do Abacatal, Ananindeua (PA)
Exibição online: canal do grupo Toró Açú no YouTube
Classificação: livre

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Cultura
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