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Brasil terá segunda edição da 'Feira da F*da'; saiba o que é e como participar!

Conheça mais sobre o evento e saiba como participar!

Victoria Rodrigues
fonte

A Feira da Foda teve origem em Portugal. (Foto: Reprodução/ Alt TV Minho)

Você já ouviu falar na tradicional "Feira da Foda"? Mas calma, ao contrário do que muitos pensam ao saber o nome da feira, o evento conta com elementos culturais de Portugal. O evento celebra anualmente a originalidade da cozinha tradicional minhota e costuma atrair milhões de visitantes de todos os países para participar da experiência local.

Qual a origem da Feira da Foda?

A Feira da Foda surgiu na Vila de Monção, que fica localizada no norte de Portugal, e caracteriza-se por ser uma celebração gastronômica que homenageia o prato tradicional da região: o cordeiro assado no forno a lenha com arroz de forno. O nome "foda", que geralmente é atribuído a uma palavra pejorativa, vem do costume antigo de dizer "hoje é dia de foda", utilizado para se referir ao dia do prato em ocasiões especiais.

Como é preparado o cordeiro assado?

image O cordeiro é preparado com uma carne suculenta e alguns temperos específicos. (Foto: Reprodução/ N cultura)

O tradicional prato do cordeiro assado no forno a lenha é preparado com uma carne suculenta de cordeiro e temperado com alho, louro, azeite e vinho branco, e é assado lentamente em um forno a lenha. Além de ser o principal menu da Feira da Foda, o prato também é preparado para comemoração em outras ocasiões celebrativas, como, por exemplo, na data da Páscoa, no Dia de Corpus Christi e até no Natal.

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Onde acontece a Feira da Foda no Brasil?

Apesar do evento ter origem em Portugal, a Feira da Foda também é comemorada no Brasil, por um restaurante que fica localizado na Estrada do Vinho, na cidade de São Roque, em São Paulo. Ano passado, foi a primeira vez que o espaço "Vila Don Patto" realizou o evento e contou com os Caretos de Podence, que são figuras tradicionais do folclore português, e a Tocata Ca Te Quero, um grupo de cultura lusitana.

Neste ano, a cidade de São Roque (SP) receberá pela segunda vez a Feira da Foda nos dias 1, 2 e 3 de maio e promete levar mais uma vez a gastronomia típica, a música, as apresentações culturais e alguns sabores que marcaram gerações de pessoas que gostam e se identificam com a cultura portuguesa. E claro, o evento será acompanhado pelo prato principal: o tradicional Cordeiro à Moda da Vila de Monção.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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