Festribal de Juruti: influenciadores mostram curiosidades do maior festival folclórico do Pará

O 30º Festival das Tribos Indígenas de Juruti, conhecido como Festribal ou Festival de Juruti, inicia nessa quarta-feira, 31 de julho. O festejo da Amazônia celebra o duelo artístico entre as tribos Munduruku e Muirapinima, com músicas e danças. Com apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult - PA), o Festribal ocorre no Centro Cultural de Juruti, chamado Tribódromo.

Até o dia 3 de agosto, sábado, moradores da cidade e turistas se reúnem para exaltar a riqueza cultural e histórica da região. A tradição iniciou em 1995 e, em 2008, foi declarado Patrimônio Cultural do Pará, com a Lei Estadual Nº 7.112.

Xand Avião é a atração principal na abertura do evento, durante a “Festa dos Visitantes”. O tema da festa nesse ano, que tem expectativa de cinco mil participantes, é “Juruti Te Espera”.

Os Mundurukus, carregando as cores vermelho e amarelo, têm como tema “Amazônia Indígena”.

Já os Muirapinimas, com as cores vermelho e azul, expressam sobre “Wiyae: O Canto de Resistência Pindorama”.

Para quem quer saber mais ainda sobre a cidade e o festival, uma ótima alternativa pode ser acompanhar influenciadores que divulgam o evento e estão presentes em "Jurutexas". Aqui listamos alguns que podem ajudar você a "embarcar" nessa viagem e conhecer mais ainda a maior manifestação folclórica do Pará.

Conheça influenciadores da Amazônia presentes no Festribal de Juruti 2024

Enfermeira obstétrica, Ilze Fernandes tem 34 anos e também é influenciadora digital. A paraense compartilha conteúdos sobre moda, beleza, maternidade atípica e cultura da Amazônia.

“Bora lá conhecer Amazônia” é a frase de Wandre Farias, influenciador digital do Pará. O jovem compartilha experiências em diversos locais da Amazônia, mostrando as belezas e curiosidades de cada região.

Amazonense, Rita Flor é criadora de conteúdo e storymaker. A jovem de 26 anos divide com os seguidores as vivências da profissão e em eventos culturais.

Allen Rechene, comunicador paraense e influenciador digital, é natural de Maracanã, interior do estado. O jovem compartilha experiências gastronômicas e culturais pelo Pará.

Saiba a origem do Festribal de Juruti

O Festival das Tribos Indígenas de Juruti é baseado na lenda do surgimento do povo Muirapinima, natural do povo Munduruku. Diz a história que um curumim - menino, em tupi - nasceu entre os mundukus, mas com traços diferentes. De pele clara e cabelos avermelhados, o menino saiu da tribo com sua família após se rebelarem contra o cacique.

Às margens do lago Juruti-Velho, eles buscaram abrigo próximo a árvores muirapinimas. As plantas de madeira de lei foram homenageadas pelo povo, que adotou o nome para si. Assim, os muirapinimas se tornaram inimigos dos mundurukus.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)