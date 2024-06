Festribal é maior do que Festival de Parintins? Saiba mais sobre o evento em Juruti, no Pará

Enquanto o Amazonas é marcado pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso no Festival de Parintins, o Pará destaca o duelo artístico entre as tribos Munduruku e Muirapinima no Festribal, o Festival das Tribos Indígenas de Juruti.

O festejo conta com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e realiza sua 30ª edição do dia 31 de julho a 3 de agosto, no Tribódromo (Centro Cultural de Juruti). Para muitos fãs deste tipo de disputa, Juruti é a "base" de Parintinsm sendo até mais importante. Para outros, ambos são fundamentais, mesmo diferentes, cada um ao seu modo.

A "disputa" entre os festivais ocorre também pela relação entre Pará e Amazonas. Quer entender melhor? Saiba mais sobre a celebração paraense abaixo e veja a relação da cidade com o Festival de Parintins a seguir!

VEJA MAIS

Realizado desde 1995, Em 2008, o Festribal foi declarado Patrimônio Cultural do Pará, por meio da Lei Estadual Nº 7.112. Após três anos, a celebração tornou-se Patrimônio Cultural do Município de Juruti, com a Lei Municipal Nº 1.010/2011. O Festival das Tribos Indígenas de Juruti é originado do Festival Folclórico de Juruti e tem como base a lenda de início do povo Muirapinima, proveniente dos Mundurukus.

A história conta que um curumim (palavra advinda do tupi “kunumim”, que significa “menino”) nasceu na aldeia Munduruku, mas com traços diferentes do restante do povo: pele clara e cabelos avermelhados. A família do menino rebelou-se contra o cacique e buscou refúgio às margens do lago Juruti-Velho, junto a alguns indígenas. Lá, havia um bosque com muirapinimas, árvores de madeira de lei utilizadas para fabricar móveis. Como forma de homenagear a planta, o povo aderiu seu nome e se tornou inimigo do grupo ao qual pertencia anteriormente.

O Festribal é uma celebração anual, sempre datado no último final de semana de julho ou no primeiro de agosto. No oeste do Pará, a disputa ocorre desde 1995. Enquanto os Muirapinimas usam as cores vermelho e azul, os Mundurukus se adornam de vermelho e amarelo.

Apresentação do povo Muirapinima no Festribal de Juruti (Câmara Municipal de Juruti)

Apresentação do povo Munduruku no Festribal de Juruti (Câmara Municipal de Juruti)

No Festival Folclórico de Juruti, com cordões de pássaros, quadrilhas, boi-bumbá e carimbó, a dança “Tribo Munduruku” surgiu em 1993. Com coreografia indígena, no ano seguinte nasceu o grupo “Tribo Muirapinima”. Há 29 anos, Muirapinimas e Mundurukus exaltam a cultura tradicional por meio de rituais, músicas, alegorias e danças.

Apresentação do povo Muirapinima no Festribal de Juruti (Câmara Municipal de Juruti)

Apresentação do povo Muirapinima no Festribal de Juruti (Câmara Municipal de Juruti)

Juruti está no limite do estado do Pará, bem próxima ao Amazonas - especialmente ao município de Parintins. Assim, relações entre as cidades são estabelecidas e se manifestam de diversas formas. No festival dos bois Garantido e Caprichoso, três jurutienses são peças fundamentais: Marciele Albuquerque, Sebastião Jr e Patrick Araújo.

Marciele Albuquerque, natural de Juruti (PA), é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso no Festival de Parintins (AM) (Reprodução / Instagram)

Os três, nascidos em Juruti, são itens de avaliação no Festival de Parintins. Marciele é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso e mora em Manaus há 13 anos. Indígena do povo Munduruku, a jovem se destaca nas apresentações do boi azulado.

Sebastião Jr, natural de Juruti (PA), é Levantador de Toadas do Boi Garantido no Festival de Parintins (AM) (Reprodução / Instagram)

Sebastião e Patrick são parentes - e rivais. Levantadores de Toadas, eles são tio e sobrinho, mas a ligação familiar não impede a disputa. Sebastião Jr é item do Boi Garantido e secretário de Cultura, Desporto e Turismo de Juruti, e Patrick Araújo faz parte do Boi Caprichoso.

Patrick Araújo, natural de Juruti (PA), é Levantador de Toadas do Boi Caprichoso no Festival de Parintins (AM) (Reprodução / Instagram)

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)