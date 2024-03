Festribal de Juruti é lançada no palco do Theatro da Paz; veja fotos

A 30ª Edição do Festival das Tribos Indígenas de Juruti foi lançada na noite desta terça-feira (12) no palco do Theatro da Paz, em Belém. O Festribal é uma das maiores manifestações culturais da Amazônia e Patrimônio Cultural do Pará.

As tribos Munduruku (vermelha e amarela) e Muirapinima (vermelha e azul) deram uma pequena mostra de como será o duelo artístico que ocorrerá de 1 a 3 de agosto deste ano. As associações se apresentarão no Centro Cultural de Juruti, mais conhecido como Tribódromo, com alegorias cênicas, dança e cantos indígenas.

“É um dia ímpar para a história do festival. É um divisor de águas chegar nesse Theatro da Paz que é centenário. Uma apresentação tão bela desse povo que é milenar que são os povos tradicionais, os Mundurukus e os Muirapinimas. Chegar até aqui para divulgar para a população da nossa capital e nossos empresários é um divisor de águas nesse primeiro passo para disseminar o nosso festival para todo paraense, brasileiro e o para mundo conhecer”, destacou o presidente da Associação Cultural da Tribo Munduruku, Alex Guedes.

Para o presidente da tribo Muirapinima, Sandro Silva, o lançamento em Belém abre a porta para novas parcerias e investimentos no festival. “Um dos objetivos específicos é atrair investimentos neste evento tão grandioso para a região do baixo-amazonas. Para fomentar na cidade de Juruti como nas cidades circunvizinhas. É de suma importância que hoje tenhamos a presença aqui de empresários que poderão ser potenciais patrocinadores do evento, assim como Banpará, Equatorial, Alcoa e outras empresas que já patrocinam o Festival das Tribos de Juruti”, afirmou.

A vice-governadora Hanna Gassan esteve presente no lançamento e reforçou a importância do festival. “Representando o Governo do Estado fico feliz por fortalecer a cultura e a identidade do nosso povo com nossos ancestrais por esse festival, cuidando para que mantenha as tradicionais. Que o orgulho de sermos paraenses”, destacou.

O secretário-adjunto de Cultura do Estado do Pará, Bruno Chagas, destacou que o Estado incentiva a manifestação cultural diretamente com patrocínio, que no ano passado foi de R$ 200 mil, dividido entre as duas associações.

“Queremos acima de tudo resgatar e celebrar o povo da floresta. Diferente do Sairé e do Boi de Parintins, que tem aquela peculiaridade das lendas, nós temos duas tribos em Juruti, duas identidades dos povos da população tradicional, dos povos indígenas trazidos para dentro da celebração cultural”, destacou.

Também participaram a prefeita de Juruti, Lucidia Batista, o secretário de cultura do município, Sebastião Júnior, e outras autoridades. O Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura de Juruti, está construindo o Tribódromo no valor de aproximadamente R$ 46 milhões no espaço, para aumentar a capacidade de público para 15 mil pessoas.