Festribal terá apresentação em Belém pela primeira vez

Pela primeira vez, o Festival Folclórico das Tribos Indígenas de Juruti (Festribal) ganha espaço em um lançamento especial na capital paraense. O evento será no Theatro da Paz, em Belém, nesta terça-feira (12), às 19h30. Em 2024, o festival completa 30 anos.

Durante a comemoração, será apresentada à mídia, ao mercado patrocinador, ao público formador e às autoridades a grandeza da apresentação folclórica das Tribos Munduruku e Tribo Muirapinima, evento realizado no interior do oeste do Pará, no município de Juruti, sempre no último fim de semana de julho, sendo que, em 2024, será nos dias 25, 26 e 27.

Para o evento no Theatro da Paz foram convidados representantes de mais de 50 grandes empresas patrocinadoras da região Norte, autoridades de Belém e do Pará, jornalistas e influenciadores de veículos de televisão, rádio, jornais e revistas, além de blogs e perfis dos das redes sociais, para assistir ao evento que culminará na apresentação de um corpo artístico dos Munduruku e dos Muirapinima.

Cada vez mais sendo visto como um grande evento da região Norte e caminhando a largos passos para se consolidar no cenário nacional, o Festribal de Juruti é a maior celebração de cultura indígena do país através da dança.

O evento em Belém conta com a parceria do governo do Pará, por meio da vice-governadora Hana Ghassan e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), além da Prefeitura de Juruti, por meio da prefeita Lucidia Batista.