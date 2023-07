Tribo Munduruku sagra-se bicampeã do Festribal de Juruti na 29ª edição do evento

A Tribo Munduruku conquistou o bicampeonato na 29ª edição do Festival Folclórico das Tribos Indígenas de Juruti, que ocorreu no Tribódromo da cidade, entre os dias 27 a 29 de julho, no oeste do Pará. O resultado foi divulgado no último domingo (30), após a apuração oficial dos votos pela Comissão Organizadora da Escolha de Jurados (COEF). O título foi definido por uma diferença de 0,5 ponto, sagrando a Tribo Munduruku com 480 pontos, contra 479,5 do grupo rival, a Tribo Muirapinima.

O “Festribal” trouxe a luta dos povos da floresta por valorização e respeito. Com alegorias, músicas e rituais que mostraram a história dos indígenas, os Munduruku, que tem as cores amarelo e vermelho, levaram para o “Tribódromo” o tema “Guardiões do Território Ancestral”, que retratou a defesa da terra sagrada e a luta pela demarcação do território.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Roni Bastos, vice-presidente da associação folclórica da Tribo Munduruku, afirmou que o sentimento é de felicidade e gratidão aos artistas que conseguiram levar o espetáculo adiante.

“Essa vitória veio coroar um belíssimo trabalho dos nossos artistas, um trabalho que foi pensado com foco total na apresentação feita na arena, e isso fez um grande diferencial, pois nossas alegorias e os demais quesitos, como harmonia e evolução, deram um verdadeiro show”, complementou.

Mas o espetáculo espetáculo cênico e coreográfico apresentado pela equipe que defende as cores azul e vermelha também foi grandioso. Com o tema “Nossos Pés, nossas raízes”, a tribo Muirapinima abordou a sabedoria milenar passada de geração à geração, herdada dos povos originários, em um ritual marcado por cânticos e rezas.

Para Valber Barroso, que faz parte da Comissão de Artes da Tribo Muirapinima, a equipe conseguiu colocar na arena, de forma coesa e coerente, toda a fundamentação teórica e cênica que o tema proposto pedia. “Foi uma linda apresentação e a galera vibrou, o que mostrou que estávamos fazendo um belo espetáculo”, acrescentou.

Segundo ele, o momento agora é de descanso após um período de trabalho árduo, mas, os integrantes da comissão já pensam em novas ideias para serem colocadas em prática no festival de 2024.

Realizado anualmente, sempre no útimo fim de semana do mês de julho, o O Festribal já faz parte do calendário cultural do Estado. Com quase trinta anos de história, o evento tem como principal condão valorizar os povos tradicionais, além de promover a música, a dança e a gastronomia indígena.