Exposição ‘Juruti - Festival das Tribos’, do fotógrafo paraense Alexandre Baena, chega à Brasília

Chega à Brasília, na próxima terça-feira (20), a exposição “Juruti - Festival das Tribos”, do fotógrafo paraense Alexandre Baena. O trabalho é uma forma de mostrar e exaltar, por meio dos registros de Baena, a existência da população indígena nativa da cidade de Juruti, no oeste do Pará, onde é realizado o Festribal, uma celebração aos povos originários em forma de música, artes cênicas, alegorias e danças.

“Juruti - Festival das Tribos” faz uma imersão no festival, com foco na riqueza cultural e nos detalhes do evento, que acontece no município durante o último fim de semana do mês de julho. Baena é também curador da exposição e a levará para as cinco regiões brasileiras, iniciando pelo Centro-Oeste, em Brasília, onde ficará até o dia 23, no Espaço Cultural Senador Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal/DF.

Alexandre conheceu o Festribal por meio de relatos de amigos que trabalham no setor cultural e, no último ano, conheceu de perto o evento de Juruti. “Foi a exposição 'Esmolação', que fiz no último ano, que abriu as portas para a imersão em Juruti”, conta.

Para o curador, ter fotografado o evento foi muito além de capturar momentos, mas ele se sentiu imerso na história de um povo, conhecendo suas tradições, crenças e cultura em geral.

“O Festribal é a essência de uma crença milenar que devemos ver e respeitar como nossa herança ancestral e cultural. Vamos levar ao Brasil as nossas raízes, a paixão, o amor de um povo expresso em uma das mais ricas manifestações culturais do povo jurutiense.”

Necessária e importante são as palavras que Alexandre usa para descrever a experiência de ter estado presente no Festribal. O evento movimenta toda a região no período de julho e é vivenciado na cidade, que usa as cores das duas tribos Munduruku, vermelho e amarelo, e Muirapinima, vermelho e azul, em homenagem à tradição que acontece no espaço Tribódromo.

“O Festribal é um espetáculo grandioso. Juruti pulsa o festival no final de julho e é algo que você vê em todas as esquinas. O Tribodromo é um local que cria uma aura diferente, é um grande portal que resgata a tradição e por onde ecoa uma mensagem de retorno as origens e de proteção ao meio ambiente”, diz o curador.

Após a passagem por Brasília, a exposição chega em Belém e Juruti, no mês de Julho. No município de onde se origina a festa as telas do fotógrafo serão exibidas na última semana, durante o Festribal, neste ano em que o evento completa seus 30 anos.

“Levar a itinerância para Juruti é um momento muito importante, pois vamos mostrar para a cidade como o Festival foi retratado e é fundamental esse retorno ao berço, a origem do projeto e é muito único poder ver como o meu olhar será recebido por aquele que esteve em meu foco”, ressalta Alexandre.

Festribal

O Festival das Tribos Indígenas de Juruti ou Festribal é uma festa cultural realizada no oeste do Pará e resgata, em um espetáculo repleto de dança, apresentações e luzes, a cultura dos povos originários nativos da cidade.

Atualmente classificada como uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, a festa cultural homenageia o modo de vida do caboclo, os rituais indígenas de cada tribo, e pescador.

Na última edição, a tribo campeã foi a Munduruku, que ganhou o Festribal com 480 pontos, enquanto a Muirapinima obteve 479.5 pontos. Com o resultado, a Munduruku conquistou o título de bicampeão do Festribal 2023.

"A entrada dos Xamãs de cada tribo, carregados de um misticismo único, carregado com um aroma e com cores vibrantes e as torcidas em êxtase, é um show para se viver. A exposição Juruti – Festival das Tribos é um convite para que as pessoas venham conhecer a Amazônia Paraense, tão rica e viva dentro do nosso imaginário, mas que pode surpreender e ser ainda mais bela e impactante quando você é inserido dentro desse espaço único”, convida o fotógrafo.

Serviço:



- Exposição itinerante ‘Juruti - Festival das Tribos’

- Período: 20 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2024

- Técnica: Fotografias

- Local: Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal / DF

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)