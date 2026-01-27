O Agente Secreto é indicado a Melhor Filme de Língua Estrangeira no Bafta, o 'Oscar britânico'
Wagner Moura vive o professor Marcelo, que começa uma nova vida tentando se esconder de seu passado
O filme "O Agente Secreto" foi indicado ao BAFTA, prêmio considerado o "Oscar britânico", nesta terça-feira (27). A produção concorre nas categorias Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro original.
A cerimônia está marcada para 22 de fevereiro e ocorre em Londres, no Royal Festival Hall.
Além do Bafta, o filme também concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Ator, com Wagner Moura; e Melhor Elenco, com Gabriel Domingues.
Até o dia 11 de janeiro, o filme contabilizava mais de 50 troféus. A vitória mais recente aconteceu no Globo de Ouro, como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama para Wagner Moura.
