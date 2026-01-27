Capa Jornal Amazônia
O Agente Secreto é indicado a Melhor Filme de Língua Estrangeira no Bafta, o 'Oscar britânico'

Wagner Moura vive o professor Marcelo, que começa uma nova vida tentando se esconder de seu passado

O Liberal
fonte

O filme é ambientado em Recife na década de 1970, durante a ditadura militar brasileira (Reprodução)

O filme "O Agente Secreto" foi indicado ao BAFTA, prêmio considerado o "Oscar britânico", nesta terça-feira (27). A produção concorre nas categorias Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Roteiro original.

 A cerimônia está marcada para 22 de fevereiro e ocorre em Londres, no Royal Festival Hall.

Além do Bafta, o filme também concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Ator, com Wagner Moura; e Melhor Elenco, com Gabriel Domingues.

Até o dia 11 de janeiro, o filme contabilizava mais de 50 troféus. A vitória mais recente aconteceu no Globo de Ouro, como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama para Wagner Moura.

No início de janeiro, O Agente Secreto venceu duas categorias no Globo de Ouro. O longa foi nomeado como Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator, com Wagner Moura.

 

Cultura

O Agente Secreto

Wagner Moura

BAFTA 2026
Cinema
