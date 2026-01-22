'População passa a se ver', diz Kleber Mendonça Filho após indicações de 'O Agente Secreto'

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou seus indicados ao Oscar de 2026. O Agente Secreto se destacou na premiação e garantiu indicação em quatro categorias para o Brasil. O diretor do longa, Kleber Mendonça Filho, publicou um vídeo em seu Instagram para agradecer pelo apoio.

Ele disse que ficou feliz pela "energia que estamos sentindo do público brasileiro", após o feito. "Foi muito bom, muito bom em termos, fiquei bem nervoso", revelou o artista sobre o anúncio das indicações.

Em meio aos agradecimentos, Mendonça Filho comentou sobre o momento em que Wagner Moura descobriu sua indicação ao Oscar. "Quero agradecer e mandar um grande abraço para o Wagner Moura, que estava no avião quando soube."

Ao relembrar as indicações de Ainda Estou Aqui e Cidade de Deus, o cineasta refletiu sobre o próprio filme: "Mas eu quero lembrar uma coisa: O Agente Secreto é uma combinação de muitas outras coisas. Combinação de vir de uma cidade, que é o Recife, que tem um talento nato para a cultura, para literatura, para o teatro, para a música e, claro, para o cinema."

Kleber Mendonça Filho comentou ainda sobre a importância de outros longas e referências para a criação de O Agente Secreto. "É fruto de muitas coisas. É fruto de políticas públicas, elas são uma maneira inteligente, estão na nossa Constituição, de investir na identidade do próprio País com políticas públicas para as artes."

O cineasta falou ainda sobre a importância em se valorizar a produção nacional como forma de criação de identidade nacional: "Eu acho que a população do nosso País passa a se ver", diz. "É muito interessante, muito importante quando você se vê. Ver filmes de outros países é também parte do que nós somos. Fui construído vendo filmes do mundo inteiro e, claro, também de Hollywood. Mas você ver filmes brasileiros, ver a produção artística brasileira, é de extrema importância."

"O Brasil é um dos países que utiliza de maneira inteligente o investimento público em produtos culturais do Brasil", declarou.