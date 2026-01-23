Capa Jornal Amazônia
Como Wagner Moura reagiu ao saber de indicação ao Oscar por O Agente Secreto? Confira

Estadão Conteúdo

Wagner Moura soube da indicação ao Oscar 2026 por O Agente Secreto de forma pouco convencional. Segundo Leonardo Lacca, preparador de elenco do longa, o ator estava dentro de um avião no momento em que foram anunciadas as indicações, nesta quinta-feira, 22.

Leonardo contou que fez uma chamada de vídeo com Wagner assim que a notícia se tornou pública e compartilhou registros do momento em seus stories no Instagram.

"Waguinho, mais uma vez, ficou sabendo de uma notícia boa por mim", escreveu o preparador ao publicar os prints da conversa.

De acordo com Lacca, a reação do ator foi marcada pela impossibilidade de comemorar imediatamente. Em mensagem enviada durante a chamada, Wagner afirmou: "Léo, você é sempre o arauto das notícias incríveis quando estou em situação de não poder comemorar e abraçar ninguém."

Ainda nos stories, o preparador informou que o ator já havia pousado e seguia para casa. "Ainda bem que ele já pousou, está indo para casa abraçar os seus e comemorar sua indicação", completou.

Repercussão entre elenco

Além de Wagner Moura, Leonardo Lacca ainda mostrou uma chamada de vídeo que fez com a atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana no filme, ao receber a notícia das indicações.

O preparador de elenco também compartilhou um registro do diretor Kleber Mendonça Filho no momento do anúncio. O cineasta acompanhou a divulgação das indicações em casa, cercado de amigos.

A atriz Alice Carvalho, que interpreta Fátima, compartilhou no Instagram sua reação. "O Brazil nunca veio ao Brasil mas a gente tá indo lá mostrar!!! Viva nosso cinema! Que orgulho!", escreveu.

.
