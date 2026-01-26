Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto' chega a 1,7 milhão de espectadores após indicações ao Oscar

O longa já vinha de um período de alta após a vitória no Globo de Ouro, mas ganhou novo fôlego com a confirmação da presença na principal premiação do cinema mundial

Estadão Conteúdo
fonte

"O Agente Secreto" (Divulgação)

Impulsionado pelas recentes indicações ao Oscar, O Agente Secreto alcançou a marca de 1,7 milhão de espectadores, segundo dados divulgados pela Comscore. O crescimento foi registrado ao longo dos últimos quatro dias e marca um novo momento para o desempenho do filme nas bilheterias.

O longa já vinha de um período de alta após a vitória no Globo de Ouro, mas ganhou novo fôlego com a confirmação da presença na principal premiação do cinema mundial.

Disputa nas bilheterias

Mesmo com o avanço recente, O Agente Secreto aparece em meio a produções que lideram o ranking de público no País. Zootopia 2 segue na primeira colocação, com pouco mais de 6 milhões de espectadores, seguida por Avatar: Fogo e Cinzas, que soma 5,2 milhões de ingressos vendidos.

Na sequência, A Empregada registra 2,6 milhões de espectadores e ocupa a terceira posição. Já Marty Supreme, que concorre com o filme brasileiro na categoria de Melhor Filme, aparece mais atrás no ranking, com 137 mil espectadores.

Indicações de O Agente Secreto

O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Seleção de Elenco, esta última uma novidade que estreia nesta edição da premiação.

Na disputa por Melhor Filme, dez títulos concorrem ao principal troféu da noite. Além de O Agente Secreto, integram a lista Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Valor Sentimental, Marty Supreme, Frankenstein, Sonhos de Trem, Bugonia e F1.

Oscar 2026: Onde assistir aos principais filmes indicados ao prêmio Na categoria Melhor Filme Internacional, o longa brasileiro enfrenta Foi Apenas um Acidente (França),Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Já em Melhor Escalação de Elenco, O Agente Secreto concorre com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores.

Além das categorias dedicadas ao filme, Wagner Moura foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. Trata-se de um feito inédito para um ator brasileiro. Na mesma categoria, também concorrem Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Michael B. Jordan.

Os vencedores do Oscar 2026 serão anunciados na cerimônia marcada para 15 de março.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

o agente secreto

bilheteria
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DICAS

Ingressos do BTS acabam em 40 minutos no México; veja como se preparar no Brasil

Shows no Brasil estão marcados para outubro de 2026, em São Paulo

26.01.26 23h07

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Novela Turca

Conheça Hande Erçel e Kerem Bürsin, casal que foi da novela turca para a vida real

Protagonistas viveram casal dentro e fora da novela "Será Isso Amor?"; saiba mais

07.02.25 16h00

PEGADINHA

BBB 25: Anitta e pai fingem ser dupla de confinados no reality e divertem participantes

A cantora Anitta é a primeira atração do ‘Show de Quarta’, que será realizado na noite desta quarta-feira

15.01.25 22h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda