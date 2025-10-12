Rafa Kalimann se emociona com o carinho do público com a filha Zuza

Organizada pela cantora Fafá de Belém, a Varanda de Nazaré reuniu diversos artistas na noite do último sábado (11) para acompanhar a Trasladação. Durante a passagem de Nossa Senhora de Nazaré e dos romeiros, a influenciadora Rafa Kalliman, uma das convidadas de Fafá, se emocionou com o carinho dos devotos que passavam e demostravam carinho por ela e sua filha Zuza, ainda na barriga.

A atriz destacou que foi um momento emocionante ver as pessoas desejando coisas boas para ela e a filha, além de gritarem o nome de Zuza durante a passagem pela Varanda de Nazaré. O casal Rafa Kalliman e Nattan, que estão aguardando a sua primeira filha, acompanharam também, a convite de Fafá, (11) o Círio Fluvial, em Belém. O retorno de Rafa à capital paraense para acompanhar o Círio de Nazaré marca também a sua primeira participação na Varanda de Nazaré como embaixadora.

