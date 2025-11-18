Capa Jornal Amazônia
Ator Adanilo participa da COP 30 em Belém e integra programação sobre audiovisual amazônico

Galã da Globo, que integrou o elenco de Volta por Cima, publicou registros da passagem pela capital paraense

Hannah Franco
fonte

Em Belém, ator Adanilo integra painel da COP 30 sobre cinema e justiça climática (Reprodução/Instagram)

O ator manauara Adanilo, conhecido por interpretar Sidney na novela Volta por Cima (2024) e por sua participação em Renascer (2024), está em Belém para atividades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Nas redes sociais, o ator publicou fotos da passagem pela capital paraense.

"Desses dias aqui em Belém ✊🏽💚🏹", escreveu na legenda das imagens divulgadas no fim de semana.

Além da agenda na conferência, Adanilo esteve na II Mostra Pan-Amazônica de Cinema, realizada no Cine Líbero Luxardo, que reuniu produções e debates sobre o audiovisual da região.

Nesta terça-feira (18), o ator participa do painel “Narratives on Screen: Cinema and Indigenous & Black Voices in the Fight for Climate Justice”, na Blue Zone da COP 30. A discussão aborda o papel do cinema e da mídia como ferramentas para fortalecer narrativas produzidas por vozes indígenas e negras da Amazônia e para combater a desinformação climática.

O ator fez recentemente uma participação especial em Dona de Mim (2025), novela das 19h da TV Globo, onde voltou a interpretar o personagem Sidney em uma cena da trama.

