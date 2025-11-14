Em Belém, Luiza Brunet experimenta açaí com peixe frito e cachaça de jambu
Ex-modelo visitou restaurante no Umarizal durante passagem pela COP30 e aprovou a culinária paraense
A ex-modelo e atriz Luiza Brunet esteve em Belém nesta sexta-feira (14/11) e aproveitou a visita para experimentar alguns pratos tradicionais da culinária paraense. Ela visitou um restaurante no bairro do Umarizal, onde provou açaí com tapioca e peixe frito, além da tradicional cachaça de jambu, bebida conhecida pela sensação de tremor na boca.
Durante a degustação, a atriz comentou sobre o sabor da fruta típica da região Norte. “É puro de verdade, né? É muito bom. Passei no teste?”, brincou a ex-modelo ao experimentar o açaí tradicional paraense.
Nos comentários feitos nas redes sociais do restaurante, a equipe do Ver-o-Açaí chegou a dizer que Luiza Brunet “raspou a tigela”.
Na manhã desta sexta, Luiza participou da 2ª Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, realizada no Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao lado do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A atriz integra a Bancada Feminina na COP30.
