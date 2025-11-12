Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Com atuação de apoio as pautas dos povos originários, o ator e produtor Klebber Toledo chegou na Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), na tarde desta quarta-feira (12). O artista se credenciou para o evento no início da tarde.

Pela manhã, no seu perfil no Instagram, ele exaltou a jornalista Sônia Bridi, que cumpria agenda. “Só estando em Belém na COP para você ter a lenda ali, Sônia Bridi. Duas lendas juntas batendo papo, conversando. Queria ser uma mosquinha ali do lado, nesse bate papo”, disse o ator filmando a jornalista que conversava com Paul Watson, Cofundador do Greenpeace e fundador da Sea Shepherd.

Em 2024, Klebber esteve na região do Xingu para participar da 7ª Assembleia Geral do Movimento Mulheres do Território Indígena do Xingu (MMTIX) no Polo Pavuru, região do Médio Xingu, no Pará.

Na ocasião, ele começou a produzir ao lado artista visual Marcos Cavallaria um documentário sobre a reserva do Xingu, com foco na líder indígena Watatakalu Yawalapiti.

Além disso, ele também participou no ano passado da programação da Semana dos Povos Indígenas, realizada em Belém. Ao lado de lideranças indígenas, ele também discursou no encontro "Dialogo com Artistas: qual o papel da arte em defesa dos Territórios Indígenas?".

"Somos um só planeta, uma só natureza, então acho que a gente precisa desse cuidado. Quero ressaltar essa força, principalmente a quem está vindo pela primeira vez, que amanhã ainda tem mais coisa, mais atrações, mais formas de vocês aprenderem e conhecerem um pouco mais sobre nossos povos indígenas, então traga uma pessoa com você para conhecer também", disse.