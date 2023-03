Klebber Toledo compartilha processo de caracterização de Jesus em 'Paixão de Cristo'

Klebber Toleto vai interpretar Jesus Cristo no tradicional espetáculo teatral ao ar livre em Nova Jerusalém, Pernambuco, este ano. O ator compartilhou com os seguidores das redes sociais o longo processo de maquiagem para encarnar o personagem.

Nas imagens, vários maquiadores cercam o artista, que é pintado no rosto, tórax, braços e costas para dar a impressão de estar sujo e ferido, com marcas de açoites e da coroa de espinhos, além de gotas de sangue. O objetivo é reproduzir as marcas do flagelo do filho de Deus, conforme consta nos textos bíblicos.

Na postagem do vídeo, Toledo legendou: "Vem curtir um pouco dos bastidores do maior espetáculo do mundo que é brasileiro @paixaodecristooficial . O grande dia está chegando… Venham viver com a gente essa experiência única e transformadora, de 01/04 até 08/04, aqui em Nova Jerusalém".

Camila Queiroz, que é namorada e parceria do ator no reality 'Casamento às Cegas: Brasil', comentou no post com corações. O apresentador Marcos Mion escreveu impressionado: "Caramba! Só posso imaginar uma emoção dessas, mano! Deus abençoe!!" Enquanto a atriz e humorista Fabiana Karla desejou sucesso ao protagonista: "Arrasa aí querido! Brilhe!"

Outros artistas do elenco são Eriberto Leão (Pilatos), Luíza Tomé (Maria), Maria Pacheco (Madalena). Nelson Freitas (Herodes), Duda Reis (Herodíades), José Barbosa (Judas) e Ricardo Mourão (Caifás).