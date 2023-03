Lucy Alves, a 'Brisa' de 'Travessia', fala sobre música, atuação e Nordeste

Da Paraíba para as telas da Rede Globo, em horário nobre! A atriz e cantora Lucy Alves, de 37 anos, ficou conhecida nacionalmente após ser finalista da edição de 2013 do "The Voice Brasil". A artista encantou os técnicos e o público ao brilhar com sua voz potente e sua sanfona em um sincronismo maravilhoso. Atualmente, Lucy divide as telas do horário nobre da TV Globo com “Brisa”, protagonista da novela “Travessia”, de Glória Perez.

A carreira de atriz começou em 2016, após Lucy receber aclamação da crítica por sua interpretação como “Luzia dos Anjos” na novela Velho Chico. Por conta da sua atuação, a paraibana recebeu diversos prêmios, incluindo um Prêmio Extra, além da nomeação ao Prêmio APCA de melhor atriz de televisão, um dos mais tradicionais prêmios do país.

Em 2017, ela fez parte do elenco da novela “Tempo de Amar” como a empregada doméstica Eunice. Em 2020, Lucy interpretou a protagonista da novela “Amor de Mãe” em sua primeira fase. A atriz também teve sua estreia na Netflix protagonizando a série “Só Se For Por Amor”.

Lucy concedeu uma entrevista exclusiva para o Grupo Liberal contando um pouco da sua história, na música e na dramaturgia. Confira o bate-papo:

Lucy, você é uma das maiores musicistas da atualidade no Brasil, inclusive, estudou violino clássico. Já pensou em seguir carreira como violinista? De onde veio a vontade de atuar?

L: Eu sou musicista há bastante tempo e comecei muito pequena a tocar instrumentos como violino e piano. Durante um tempo, enquanto cursava o bacharelado em viola clássica na Universidade Federal da Paraíba, pensei em continuar tocando em orquestras e seguir na música, talvez até na vida acadêmica. Mas fui convidada para tocar em uma turnê do Alceu Valença e depois disso resolvi alçar outros voos. No meio disso veio o ‘The Voice’ e depois um convite para novela e teatro musical. Então acabei emendando uma coisa na outra.

Após Velho Chico, como foi fazer uma protagonista da novela das nove com temas tão polêmicos e relevantes para nossa sociedade?

L: Foi e está sendo um grande aprendizado e crescimento enquanto artista e ser humano. As novelas da Glória Perez sempre propõem assuntos sobre a sociedade, que está em constante mutação, com isso traz conhecimento à tona ao público. É um privilégio estar entre tantos atores e diretores tão bons, além de uma equipe incrível.

E a carreira musical? O que os fãs podem esperar após o final da novela?

L: Estou preparando um show e músicas novas para minha felicidade e de quem me acompanha. Ansiosa pelas novidades!

Em relação a sua música, como está sendo a recepção do público ao seu estilo de música que é bem singular, trazendo a cultura nordestina para o sudeste, por exemplo, que é dominado pela música pop e outros estilos musicais?

L: Acho que essa grande barreira já vem sendo quebrada há um tempo. A mistura de vários sotaques e estilos musicais, com batidas diversas, influências mundiais, faz com que caminhemos para uma era menos rotulada. A música pop do Brasil é muito diversa. Sinto o mercado mais receptivo. Sigo trazendo minhas influências, mas sinto que caminho com o movimento e a mudança do mundo musical.

Como foi fazer a série “Só se for Por Amor” da Netflix e unir atuação com música? Pretende participar de mais trabalhos como esse?

L: Adoraria! Porque posso fazer os dois, que eu amo! Acho que a parada fica potente, me sinto completa.

Lucy Alves tem alguns traços da Brisa, de Travessia? Se sim, quais?

L: Sim! Como toda nordestina, uma garra feroz ao mesmo tempo doce. E as duas estão prontas para o que der e vier. Sou muito grata por ter nascido no Nordeste. Um chão plural, vivo e criativo.

Como é poder levar a cultura nordestina ao horário nobre da televisão brasileira com tanto talento?

L: Fico feliz de ocupar este lugar e ter este reconhecimento das pessoas. É especial representar seu povo e poder protagonizar um dos produtos mais importantes de uma emissora de televisão. Eu sou muito grata.

Belém do Pará te aguarda ansiosa para um show. Os fãs paraenses poderiam sonhar com esse encontro?

L: Senhor! Falei de estar no Pará há pouco tempo! Isto é um sinal (risos). Nos encontraremos em breve!

