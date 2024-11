Ator Klebber Toledo volta ao Pará para visitar território indígena no Xingu

Ator Klebber Toledo esteve na região do Xingu para participar da 7ª Assembleia Geral do Movimento Mulheres do Território Indígena do Xingu (MMTIX) no Polo Pavuru, região do Médio Xingu. O evento ocorreu entre os dias 01 a 04 de novembro.

A assembleia reuniu lideranças mulheres dos 16 povos xinguanos, para falar sobre o fortalecimento das mulheres indígenas, preservação das culturas e violência contra as mulheres do TIX.

"A convite da grande líder @watatakalu vivemos momentos únicos de aprendizado, amor, união e resiliência junto de mulheres fantásticas, lideranças que se reuniram para a Assembleia Geral do Movimento Mulheres do Território Indígena do Xingu (MMTIX) e trouxeram falas sobre a troca de saberes, forças, união, coragem e determinação. Elas debateram sobre os desafios e as estratégias em defesas de seus direitos, fortalecimento do movimento das mulheres, gestão territorial e preservação cultural", escreveu em uma publicação no seu perfil no Instagram.

Klebber Toledo está produzindo um documentário sobre a reserva do Xingu, com foco na líder indígena Watatakalu Yawalapiti. Ela faz parte do MMTIX.

O ator tem relação muito próxima com a causa indígena. Em setembro, ele participou do sorteio da primeira Taça dos Povos Indígenas, na CBF, e em abril ele esteve em Belém, participando da Semana dos Povos Indígenas.

Ainda na rede social, Klebber compartilhou alguns dos seus momentos em solo paraense. "Um pouco da magia e da pureza do Xingu", publicou na legenda de um dos seus vídeos.

Além de banho de rio, o ator também mostou um pouco das pintutas indígena e da comida local.