Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

O vidente Robério de Ogum, conhecido por previsões envolvendo celebridades, voltou a ganhar repercussão após antecipar a prisão do influenciador Hytalo Santos. O caso está ligado às denúncias feitas pelo youtuber Felca sobre um suposto esquema de exploração infantil e pornografia online.

Durante entrevista concedida dias atrás, Robério afirmou que Hytalo seria preso até o fim da semana. A previsão se confirmou na sexta-feira (15), quando o influenciador foi detido pela polícia.

Declarações sobre Felca

O vidente fez revelações sobre Felca, dizendo que o criador de conteúdo teria sido “usado pelo plano espiritual” para expor crimes graves. Ele destacou que a coragem do youtuber estaria guiada por uma luz divina e garantiu que Felca estaria protegido contra ameaças e atentados.

Novas previsões

Além da proteção espiritual, Robério afirmou que a atuação de Felca pode contribuir para a aprovação de leis mais rígidas de proteção a menores. Segundo ele, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

