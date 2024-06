Maya Hawke afirma que 'está confortável' de ser 'nepo baby'; saiba o que significa o termo

A atriz Maya Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, falou em entrevista ao "The Times", do Reino Unido, sobre ser uma "nepo baby" - filhos de artistas que tiveram as carreiras facilitadas por isso.

Maya foi questionada se acha que merece o reconhecimento que recebeu da indústria: "Merecer é uma palavra complicada. Há tantas pessoas que merecem ter esse tipo de vida e não tem, mas acho que me sinto confortável em não merecer e fazer isso de qualquer maneira".

A atriz explicou que preferiu seguir o caminho 'mais fácil' e assumir sua identidade. “Eu vi dois caminhos quando comecei, e um deles era: mudar de nome, fazer uma plástica no nariz e ir em audições abertas para vagas de elenco", afirmou.

Hawke ainda acrescentou que não fica chateada com brincadeiras sobre nepotismo dirigidas a ela.

“Está tudo bem ser alvo de piadas quando você está numa situação tão privilegiada. É uma sorte estar assim”, acrescentou. “Meu relacionamento com meus pais é realmente honesto e positivo, e isso substitui qualquer coisa que alguém possa dizer sobre isso.”

Além de ter ganho popularidade como a Robin de "Stranger Things", Maya Hawke chamou a atenção ao participar de "Era Uma Vez em... Hollywood". Vale lembrar que o diretor Quentin Tarantino já trabalhou com Uma Thurman em "Pulp Fiction" e "Kill Bill" — e Hawke acredita que não foi escalada para o longa de 2019 apenas pelo talento.

“Fizeram muitas piadas quando eu disse, no tapete vermelho, que fiz o teste [para 'Era Uma Vez em... Hollywood']. Nunca quis dizer que consegui o papel sem motivos nepotistas - acho que com certeza eles existiram."

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)