O Liberal chevron right Variedades chevron right

Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia

Casal é acusado por crimes de exploração sexual infantil a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais, entre outros

Estadão Conteúdo
fonte

Hytalo Santos estava com as redes sociais bloqueadas desde o dia 12 de agosto (Reprodução)

A Justiça de São Paulo decidiu pela manutenção da prisão do influenciador digital Hytalo Santos e do seu marido, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro -, após audiência de custódia realizada neste sábado, 16, em Carapicuíba, onde a dupla foi detida na última sexta-feira, 15.

Hytalo e Euro são acusados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho de praticarem crimes de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. A defesa alega inocência (veja abaixo).

A audiência foi realizada de forma virtual e serviu para checar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão. "Eles permanecem presos", informou o Tribunal de Justiça, em comunicado.

Questionada, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado (SAP) informou que, até a tarde deste sábado, ambos ainda não tinham dado entrada no sistema da SAP. A defesa de Hytalo e Euro foi procurada após, a decisão da audiência de custódia, mas não se manifestou.

Habeas Corpus

Os advogados do casal apresentaram um habeas corpus para a Justiça da Paraíba pedindo a revogação da prisão. O caso é investigado e será julgado lá, mas recebe o apoio da Polícia Civil de São Paulo. Os defensores argumentam que a investigação sobre o caso existe desde 2020 e, por isso, não haveria justificativa legal para decretar a prisão preventiva neste momento.

Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara de Bayeux (PB), sob o argumento de que Hytalo e Euro poderiam destruir provas e ocultar valores financeiros obtidos com a prática das ações de exploração sexual infantil.

O juiz escreveu que os dois já estavam atuando para "destruição deliberada de documentos e tentativa de coação de testemunhas".

O habeas corpus foi apresentado na segunda instância, ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Por se tratar de final de semana, foi distribuído a um desembargador plantonista, que vai analisar o caso.

Fuga

O delegado Fernando David, titular da 3.ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), afirmou que o influencer Hytalo Santos e o seu marido, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro -, planejavam fugir do País e que ambos já sabiam da possibilidade de os mandados de prisão serem expedidos.

"Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão (...) na madrugada de ontem", afirmou David (veja o vídeo acima). Ainda segundo o delegado, eles estavam em São Paulo desde quinta, 14, e a cidade poderia servir de rota para a fuga.

Eles foram capturados em uma residência de alto padrão, onde estavam hospedadas oito pessoas - todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal - um Land Rover - que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes. Hytalo foi banido da rede social Instagram e o marido, Euro, também teve a conta desativada após tentar defender o influencer.

Palavras-chave

