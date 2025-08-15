Investigados por exploração sexual infantil, Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido nas redes sociais como Euro, planejavam fugir do Brasil pela fronteira com Foz do Iguaçu para evitar a prisão preventiva. A informação foi confirmada pelo delegado Fernando David, do 3º Departamento de Investigações Gerais (DIG) do Deic da Polícia Civil de São Paulo, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15/8).

Segundo o delegado, o casal deixou a Paraíba de carro e foi monitorado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até uma mansão alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde foram presos nesta manhã. A suspeita é que Hytalo e Euro já sabiam que um mandado de prisão seria expedido e iniciaram uma rota de fuga com destino ao Sul do país, possivelmente para atravessar a fronteira com o Paraguai ou a Argentina.

“A suspeita é que eles estavam sim, tentando se evadir, sabiam já que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade, então eles parecem que já tinham essa noção”, afirmou o delegado.

Hytalo e Euro foram detidos sem resistência e, no momento da abordagem, dormiam. Eles estavam com oito celulares, que foram apreendidos e encaminhados para perícia na Paraíba. Apesar de não estarem com passaportes, portavam documentos de identidade. A polícia ainda investiga se havia plano de obter documentos falsos ou apoio de terceiros para a saída do Brasil.

Investigação por exploração sexual infantil

O casal é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por crimes graves, incluindo tráfico humano e exploração sexual infantil. Os conteúdos que motivaram a investigação foram veiculados nas redes sociais de Hytalo e resultaram em forte repercussão após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que alertou para a “adultização” de crianças e adolescentes em vídeos publicados pelo influenciador.

Hytalo teve as redes sociais bloqueadas por ordem judicial e está proibido de manter contato com os menores envolvidos nas investigações. A Justiça também determinou a desmonetização de todo o conteúdo ligado a ele, para impedir que obtenha lucros com os vídeos ainda disponíveis online.

Prisão, custódia e transferência

Após a prisão, o casal passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e deve comparecer à audiência de custódia neste sábado (16), em Carapicuíba. Em seguida, serão encaminhados a um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade. A transferência para João Pessoa (PB) está prevista para os próximos dias.

Apesar das evidências reunidas pelas autoridades, a defesa nega as acusações. “Hytalo Santos sempre se colocou à disposição das autoridades. Eles são inocentes. Eu não queria usar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante. As acusações são procedem”, afirmou o advogado.

Medidas judiciais

O caso teve início com uma ação civil pública movida pelo MPPB. Além da prisão e busca em São Paulo, a Justiça já havia determinado buscas na residência de Hytalo em João Pessoa na última quinta-feira (14/8). Na ocasião, foram apreendidos computadores e celulares, com autorização para arrombamento em caso de resistência.

Mesmo com o cerco judicial, o casal teria tentado escapar antes que a prisão fosse efetivada. Segundo o delegado Ronaldo Tossunian, que também atua no caso, o monitoramento do veículo Land Rover usado pelo casal foi decisivo para a localização e captura.

O caso segue sob investigação conjunta do MPPB, MPT, Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil de São Paulo e PRF.