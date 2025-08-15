Influenciador Hytalo Santos e seu marido são presos em São Paulo; veja

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, junto com o seu marido, Israel Nata Vicente. Eles estavam em uma casa em Carapicuíba.

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais, pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT).

As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. Na sua decisão, o magistrado disse que "há fortes indícios" de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais e constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes.

ENTENDA

O caso envolvendo o influenciador ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes. O vídeo foi publicado em 6 de agosto, quando o youtuber, que tem mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, citou a atuação de Hytalo na criação desse tipo de conteúdo com menores.

O influenciador foi alvo de medidas da Justiça da Paraíba em resposta a uma ação civil pública do MPPB, além de mandados de busca e apreensão. Inclusive, a prisão dele envolveu o órgão em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

MEDIDAS

Antes da prisão, Hytalo já estava com as redes sociais bloqueadas. A Justiça da Paraíba, através da promotora do MPPB Ana Maria França solicitou o bloqueio e também que os vídeos do influenciador que já estão no ar em diversas redes sociais sejam desmonetizados, ou seja, não possam dar retorno financeiro para o influenciador, e a Justiça também acatou esse pedido.

Hytalo também ficou proibido de ter contato com os adolescentes citados nos processos que o investiga pela exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual. A decisão é em caráter provisório.

Além disso, a Justiça da Paraíba apreendeu um computador e aparelhos celulares na casa do influenciador em João Pessoa nesta quinta-feira (14), segundo informações do juiz Antônio Rudimacy Firmino. Desta vez, os policiais conseguiram acessar o interior do imóvel e tinham autorização para arrombar as portas, em caso de resistência e necessidade.

Na quarta-feira (13), um mandado de busca foi cumprido nesse mesmo endereço, mas encontraram o imóvel fechado, sem ninguém.